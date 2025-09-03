Turismo, 120 offerte di lavoro in Alto Friuli con il nuovo Recruiting Day

L'assessore regionale al Lavoro, formazione e istruzione Alessia Rosolen a Udine in occasione della presentazione del Recruiting Day organizzato dai Servizi alle imprese della direzione lavoro regionale.

3 Settembre 2025

di Redazione

Sono 12o i posti di lavoro a disposizione in 20 strutture dell’Alto Friuli.

Una concreta opportunità per chi cerca impiego nel settore turistico e della ristorazione arriva dall’Alto Friuli: sono 120 i posti di lavoro messi a disposizione da 20 strutture ricettive e della ristorazione per la stagione invernale 2025-2026. L’iniziativa è frutto della sinergia tra Regione Friuli Venezia Giulia, Confcommercio Udine, Federalberghi Fvg e Comune di Tolmezzo, che promuovono un Recruiting Day in programma il 30 settembre presso il Teatro comunale “Luigi Candoni” di Tolmezzo.

Lo ha annunciato l’assessore regionale al Lavoro, formazione e istruzione Alessia Rosolen oggi a Udine in occasione della presentazione del Recruiting Day organizzato dai Servizi alle imprese della direzione lavoro regionale. Alla presentazione hanno preso parte anche Alessandro Tollon, vicepresidente di Confcommercio Udine e Paola Schneider, referente del mandamento montano di Federalberghi Fvg.

La giornata di reclutamento si svolgerà martedì 30 settembre a Tolmezzo al teatro comunale “Luigi Candoni”. Le candidature vanno inviate entro il 22 settembre a questo link.

“Questa è la seconda iniziativa di reclutamento promossa dalla Regione a favore del territorio montano, la prima riferita alla stagione invernale che richiede lavoratori in un periodo molto concentrato e di crescente attrattività turistica” ha spiegato Rosolen, aggiungendo che “la Regione investe molto sul turismo, convinta che le ricadute di questi investimenti debbano restituire dati misurabili, frutto anche di un’efficace comunicazione, di cui è pilastro portante il brand Io Sono Friuli Venezia Giulia”.

I giovani e il comparto turistico.

Il comparto turistico alberghiero è stato quello con la maggior quota di giovani assunti (il 52% del totale degli occupati); il totale degli occupati del settore turistico rappresneta il 24% del totale degli occupati sul territorio regionale.

“A seguito di questi investimenti, si stima che saranno 4-5mila gli addetti richiesti da qui al 2028 (dati Confcommercio) nel settore turistico. Per questo – ha ribadito Rosolen – la Regione è impegnata a realizzare percorsi di programmazione nell’ambito della formazione professionale. Abbiamo promosso incentivi per l’apprendistato, bandi sul sostegno al passaggio generazionale, corsi co-progettati con brand della ristorazione e dell’accoglienza di livello nazionale per innalzare la professionalità dei giovani lavoratori. La Regione è anche disponibile a co-progettare percorsi di formazione con le aziende e le categorie economiche, al termine dei quali possa esservi garanzia di assunzione“.

L’assessore ha poi ricordato come sia cambiato il profilo del lavoratore che ricerca sempre più occupazioni che consentano di conciliare meglio il tempo lavoro con quello della famiglia e della vita privata. “Per questo – ha commentato ancora l’assessore – è importante dare garanzie a chi viene assunto, in particolare in termini di gestione del tempo, salario, supporto alla ricerca di alloggi”.

Le strutture interessate.

Sono 20 le strutture che stanno ricercando personale per la stagione invernale 2025-2026: Albergo Venezia (Sappada), Hotel Haus Michaela (Sappada), Grand Hotel Gortani (Arta Terme), Hotel Centro Benessere Gardel (Arta Terme), Hotel Davost (Forni Di Sopra), Hotel Edelhof (Tarvisio), Hotel Il Cervo (Tarvisio), Hotel La Rosa (Tolmezzo), Soggiorno Boscoverde Gdf (Tarvisio), Hotel Nevada (Tarvisio), Hotel Posta (Forni Di Sopra), Hotel Ristorante Carnia (Venzone), Hotel Spartiacque (Monte Lussari), Hotel Trieste (Tarvisio). A questi si aggiungono una serie di esercizi pubblici nell’ambito della ristorazione: bar Kursaal (Sauris), bar ristorante Tschurwarld (Tarvisio), pizzeria La Torate (Paluzza), ristorante Edelweiss Stube (Sappada), ristorante Mondschein (Sappada), trattoria Carnia da Modesto (Tolmezzo).

I profili ricercati sono molti e diversificati nelle aree accoglienza e management, sala e bar, cucina, pulizie e manutenzione, wellness.

Il dettaglio delle posizioni ricercate.

AziendaStruttura ricettiva/pubblico esercizioSedeProfilo cercatoAREA per CANDIDATURAVitto
(X)		Alloggio
(X)
Albergo Venezia Snc di Alessia Cappellotto & CAlbergo Venezia e Hotel Haus MichaelaSappadaCameriere ai pianiPULIZIE e MANUTENZIONEXX
Albergo Venezia Snc di Alessia Cappellotto & CAlbergo Venezia e Hotel Haus MichaelaSappadaCameriereSALAXX
Bar Kursaal di Fassi Sarah AdeleBar KursaalSaurisBaristaSALA
Hotel Ristorante Renzo Valbruna SrlBar Ristorante TschurwaldTarvisioCuocoCUCINA
Hotel Ristorante Renzo Valbruna SrlBar Ristorante TschurwaldTarvisioAddetto puliziePULIZIE e MANUTENZIONE
Hotel Ristorante Renzo Valbruna SrlBar Ristorante TschurwaldTarvisioBaristaSALA
Hotel Ristorante Renzo Valbruna SrlBar Ristorante TschurwaldTarvisioCameriereSALA
GHG SrlGrand Hotel GortaniArta TermeAddetto front office e aiuto baristaACCOGLIENZA e MANAGEMENT
GHG SrlGrand Hotel GortaniArta TermeCuochiCUCINA
GHG SrlGrand Hotel GortaniArta TermeCamerieri ai pianiPULIZIE e MANUTENZIONE
GHG SrlGrand Hotel GortaniArta TermeManutentori – Tutto farePULIZIE e MANUTENZIONE
GHG SrlGrand Hotel GortaniArta TermeBarista – aiuto front desk receptionSALA
GHG SrlGrand Hotel GortaniArta TermeCamerieriSALAXX
GHG SrlGrand Hotel GortaniArta TermeAddetti centro benessere – Front officeWELLNESS
Hotel centro benessere GardelHotel centro benessere GardelArta TermeReceptionistACCOGLIENZA e MANAGEMENTXX
Hotel centro benessere GardelHotel centro benessere GardelArta TermeAiuto cuocoCUCINAXX
Hotel centro benessere GardelHotel centro benessere GardelArta TermeInserviente ai pianiPULIZIE e MANUTENZIONEXX
Hotel centro benessere GardelHotel centro benessere GardelArta TermeBaristaSALAXX
Hotel centro benessere GardelHotel centro benessere GardelArta TermeCamerieriSALAXX
Davòst srlHotel DavòstForni di SopraReceptionistACCOGLIENZA e MANAGEMENTXX
Davòst srlHotel DavòstForni di SopraLavapiattiCUCINAXX
Davòst srlHotel DavòstForni di SopraCuochiCUCINAXX
Davòst srlHotel DavòstForni di SopraPizzaioloCUCINAXX
Davòst srlHotel DavòstForni di SopraInservienti ai pianiPULIZIE e MANUTENZIONEXX
Davòst srlHotel DavòstForni di SopraBaristiSALAXX
Davòst srlHotel DavòstForni di SopraCamerieriSALAXX
Gestioni Vicky SrlHotel EdelhofTarvisioCameriere ai pianiPULIZIE e MANUTENZIONEXX
Gestioni Vicky SrlHotel EdelhofTarvisioCameriereSALAXX
Alpe Service SrlHotel il CervoTarvisioBack office – contabilità generaleACCOGLIENZA e MANAGEMENTXX
Alpe Service SrlHotel il CervoTarvisioReceptionistACCOGLIENZA e MANAGEMENTXX
Alpe Service SrlHotel il CervoTarvisioDirettore di albergo – managerACCOGLIENZA e MANAGEMENTXX
Alpe Service SrlHotel il CervoTarvisioCuochiCUCINAXX
Alpe Service SrlHotel il CervoTarvisioAddetti puliziePULIZIE e MANUTENZIONEXX
Alpe Service SrlHotel il CervoTarvisioCamerieriSALAXX
Alpe Service SrlHotel il CervoTarvisioBaristaSALAXX
Alpe Service SrlHotel il CervoTarvisioAddetto centro benessereWELLNESSXX
S.T.F. SrlsHotel La RosaTolmezzoCuocoCUCINAXX
S.T.F. SrlsHotel La RosaTolmezzoLavapiattiCUCINAXX
S.T.F. SrlsHotel La RosaTolmezzoAddetto puliziePULIZIE e MANUTENZIONEXX
S.T.F. SrlsHotel La RosaTolmezzoBaristaSALAXX
S.T.F. SrlsHotel La RosaTolmezzoCamerieriSALAXX
Habel SrlHotel NevadaTarvisioCuocoCUCINAXX
Habel SrlHotel NevadaTarvisioAiuto cuocoCUCINAXX
Habel SrlHotel NevadaTarvisioBaristaSALAXX
Habel SrlHotel NevadaTarvisioCameriereSALAXX
Hotel Posta SrlHotel PostaForni di SopraCuocoCUCINAXX
Hotel Posta SrlHotel PostaForni di SopraCamerieriSALAXX
Hotel Ristorante Carnia di Treppo Livio &C SncHotel Ristorante CarniaVenzoneLavapiattiCUCINA
Hotel Ristorante Carnia di Treppo Livio &C SncHotel Ristorante CarniaVenzoneCuocoCUCINAXX
Hotel Ristorante Carnia di Treppo Livio &C SncHotel Ristorante CarniaVenzoneCameriere ai pianiPULIZIE e MANUTENZIONE
Hotel Ristorante Carnia di Treppo Livio &C SncHotel Ristorante CarniaVenzoneCameriereSALA
Hotel Ristorante Carnia di Treppo Livio &C SncHotel Ristorante CarniaVenzoneBaristaSALA
Barko SrlHotel Ristorante SpartiacqueMonte LussariCuocoCUCINAXX
Barko SrlHotel Ristorante SpartiacqueMonte LussariAiuto cuocoCUCINAXX
Barko SrlHotel Ristorante SpartiacqueMonte LussariLavapiattiCUCINAXX
Barko SrlHotel Ristorante SpartiacqueMonte LussariAddetti puliziePULIZIE e MANUTENZIONEXX
Barko SrlHotel Ristorante SpartiacqueMonte LussariBaristiSALAXX
Barko SrlHotel Ristorante SpartiacqueMonte LussariCamerieriSALAXX
Trieste SncHotel TriesteTarvisioReceptionist – front officeACCOGLIENZA e MANAGEMENT
Trieste SncHotel TriesteTarvisioCuocoCUCINA
Trieste SncHotel TriesteTarvisioGovernante ai pianiPULIZIE e MANUTENZIONE
Trieste SncHotel TriesteTarvisioCamerieriSALAX
Pizzeria La Torate di Maier StefanoPizzeria La ToratePaluzzaBaristi/camerieriSALA
Magilusole di Solero A.Ristorante Edelweiss StubeSappadaCuochiCUCINAXX
Magilusole di Solero A.Ristorante Edelweiss StubeSappadaLavapiattiCUCINAXX
Magilusole di Solero A.Ristorante Edelweiss StubeSappadaAddetti puliziePULIZIE e MANUTENZIONEXX
Magilusole di Solero A.Ristorante Edelweiss StubeSappadaCameriereSALAXX
Magilusole di Solero A.Ristorante Edelweiss StubeSappadaBaristaSALAXX
KPH di Kratter Paolo &C SncRistorante MondscheinSappadaAddetto back officeACCOGLIENZA e MANAGEMENTXX
KPH di Kratter Paolo &C SncRistorante MondscheinSappadaCuoco capopartitaCUCINAXX
KPH di Kratter Paolo &C SncRistorante MondscheinSappadaLavapiattiCUCINAXX
KPH di Kratter Paolo &C SncRistorante MondscheinSappadaAiuto cuocoCUCINAXX
KPH di Kratter Paolo &C SncRistorante MondscheinSappadaCamerieriSALAXX
KPH di Kratter Paolo &C SncRistorante MondscheinSappadaSommelierSALA
KPH di Kratter Paolo &C SncRistorante MondscheinSappadaBaristaSALA
S.T.F. SrlsSoggiorno Boscoverde GdFTarvisioCuocoCUCINAXX
S.T.F. SrlsSoggiorno Boscoverde GdFTarvisioLavapiattiCUCINAXX
S.T.F. SrlsSoggiorno Boscoverde GdFTarvisioAddetto puliziePULIZIE e MANUTENZIONEXX
S.T.F. SrlsSoggiorno Boscoverde GdFTarvisioBaristaSALAXX
S.T.F. SrlsSoggiorno Boscoverde GdFTarvisioCamerieriSALAXX
Da Modesto SasTrattoria Carnia da ModestoTolmezzoCuocoCUCINA
Da Modesto SasTrattoria Carnia da ModestoTolmezzoCameriereSALA
