Tragico schianto nel Veronese: muore un motociclista friulano

Il motociclista friulano è morto in un incidente a Soave.

Tragedia nella tarda serata di lunedì 21 luglio lungo la regionale 11, in località Castelletto, nel comune di Soave, nel Veronese: un motociclista friulano, residente in provincia di Udine, ha perso la vita in un violento incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – un sessantenne – stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. L’impatto è stato fatale: il motociclista è deceduto sul colpo, prima ancora dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile. Nessun altro veicolo risulterebbe coinvolto nello schianto. I carabinieri della compagnia di San Bonifacio hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.

