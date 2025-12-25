Quando il mare d’inverno si fa palcoscenico, Lignano Sabbiadoro si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno con un calendario di eventi pensato per coinvolgere un grande pubblico. Dal 28 dicembre al 5 gennaio, la località balneare friulana si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove la grande musica italiana incontra le tradizioni più autentiche del territorio.

I grandi nomi della musica italiana

Il calendario si apre domenica 28 dicembre alle ore 15.00 con “Lignano Gospel Christmas”: oltre 70 coristi dei cori Sand of Gospel di Lignano Sabbiadoro, River Gospel Mass Choir di Ponte della Priula e Saint Lucy Gospel Choir di Prata di Pordenone, diretti dall’energia di Alessandro Pozzetto, riempiranno Viale Gorizia di voci e ritmo.

Il 30 dicembre, doppio appuntamento: alle 15.00 il Parco San Giovanni Bosco ospita il Capodanno dei bambini, un pomeriggio di bolle di sapone, giochi e attività per i più piccoli. Alle 20.30, in Viale Gorizia – Piazza Fontana – torna “Balliamoci Sopra”, la grande festa firmata Radio Sorriso con Matteo Tarantino, Elena Cammarone, Renzo Biondi, Daniela Nespolo, Daniela Cavanna e Fabio Corazza.

La notte di San Silvestro, dalle 21.30, Lignano festeggia il Capodanno in Piazza 2026 con gli speaker e i DJ di Radio PiterPan, per un brindisi collettivo all’insegna della musica e del divertimento.

Tra gli appuntamenti più attesi spiccano tre concerti di artisti di calibro nazionale, tutti a ingresso libero. Il 1° gennaio, sul palco di viale Gorizia – ore 16.30 Piazza Fontana a Sabbiadoro – sale Arisa, una delle voci più amate e riconosciute del panorama musicale italiano. Vincitrice di Sanremo, giudice di The Voice e interprete di brani iconici come “Controvento” e “La notte”, Arisa porta a Lignano la sua arte poliedrica e la sua autenticità interpretativa. Reduce dal successo di “Canta ancora”, colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa premiata con il Nastro d’Argento 2025, l’artista presenta “Nuvole”, il suo nuovo singolo uscito a ottobre: una ballata che racconta la fragilità che si trasforma in forza, affrontando il tema dell’amore tossico e della rinascita.

Il 2 gennaio è la volta di Valerio Scanu – viale Gorizia – ore 16.30 Piazza Fontana a Sabbiadoro -vincitore del Festival di Sanremo 2010 con “Per tutte le volte che…”. Un concerto-viaggio attraverso oltre quindici anni di carriera, tra i suoi brani più amati e cover che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale, in un live intenso capace di svelare le molteplici sfaccettature della sua vocalità.

Il 4 gennaio, sempre in viale Gorizia – ore 16.30 – Nick The Nightfly presenta “Nu Classics”, un viaggio musicale attraverso i grandi successi di Monte Carlo Nights, il suo storico programma in onda su Radio Monte Carlo da oltre 35 anni. Voce iconica della radiofonia italiana, Nick propone da sempre musica di qualità: ha portato in Italia la new age, la fusion, la world music, il jazz e l’acid jazz, fino ai suoni contemporanei del nujazz e del lounge.



Cantante, chitarrista e compositore – ha scritto brani per Andrea Bocelli come “Semplicemente” con testo di Maurizio Costanzo – Nick propone a Lignano, accompagnato dalla sua 5tet Band, una selezione raffinata di classici internazionali da Sting a Santana, da Amy Winehouse a Ray Charles, insieme a omaggi alla grande musica italiana di Pino Daniele, Fabio Concato e Paolo Conte. Dal 2003 è direttore artistico del Blue Note Milano, tempio della musica di qualità dove si sono esibiti artisti del calibre di Chick Corea, Dee Dee Bridgewater, Wynton Marsalis, Ornella Vanoni e Malika Ayane.

A chiudere il programma, il 5 gennaio, il tradizionale Pignarul: alle 16.00 – Ufficio spiaggia 7 di Sabbiadoro – lo spettacolo di fuoco “Nube” della Compagnia Opera Fiammae aprirà le celebrazioni con un’evocazione tra fiamme, nebbie luminescenti e simboli ancestrali. Dalle 18.00, l’accensione del falò epifanico accompagnata dalla musica e dall’augurio del Gruppo Alpini Lignano.



