A Pagnacco due passeggiate alla scoperta dei presepi più belli

Proseguono anche dopo Natale gli appuntamenti de “La Tradizione del Presepe a Pagnacco”, la rassegna che ogni anno valorizza le Natività allestite nei borghi, nelle chiese e negli angoli più suggestivi del territorio comunale.

L’Amministrazione Comunale di Pagnacco propone due “Passeggiate tra le Natività”, occasioni di incontro e condivisione pensate per vivere con lentezza il clima delle feste, scoprendo alcuni dei Presepi presenti sul territorio e concludendo il percorso con momenti musicali aperti a tutta la comunità.

Gli appuntamenti.

Il primo appuntamento è in programma sabato 27 dicembre, con ritrovo alle ore 15.00 sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di Pagnacco. La passeggiata condurrà i partecipanti fino alla Chiesa di San Silvestro, nella frazione di Castellerio, dove si terrà un momento di musica e canto a cura di AccorDós, con brani della tradizione legati alle festività natalizie.

Il secondo appuntamento si svolgerà sabato 3 gennaio, sempre con ritrovo alle ore 15.00 sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di Pagnacco. Il percorso si concluderà presso la Chiesa di San Domenico nella frazione di Lazzacco, con un momento musicale a cura di AccorDós, arricchito dalla partecipazione del coro “Rose di mîl” di Montenars, in un ideale accompagnamento verso l’Epifania.

La durata di ciascuna passeggiata, comprensiva del concerto finale, è di circa due ore, con rientro libero.

In caso di maltempo le passeggiate saranno annullate, ma i momenti musicali si terranno comunque alle ore 16.00 nei luoghi di arrivo.

Le iniziative sono aperte a tutti – famiglie, bambini e adulti – e rappresentano un invito a vivere il territorio di Pagnacco in modo semplice e autentico, prolungando l’atmosfera delle feste attraverso la tradizione del Presepe, il cammino condiviso e la musica.

La mappa dei presepi di Pagnacco.