Aviano accende di magia: la danza del fuoco illumina il passaggio al nuovo anno

Una suggestiva danza del fuoco è pronta ad illuminare Aviano.

Tra le ultime giornate dell’anno, quando il tempo sembra rallentare e lo sguardo si spinge già verso ciò che verrà, il fuoco torna protagonista come simbolo di energia, trasformazione e rinascita. Attorno alle fiamme ci si scalda, si condivide il cibo, si raccontano storie, si riflette e si immaginano nuovi inizi. È proprio a questo elemento primordiale che è dedicato uno degli appuntamenti più suggestivi della rassegna La Magia del Natale, promossa dal Comune di Aviano con il coordinamento di Molino Rosenkranz.

Sabato 27 dicembre, a partire dalle 17.30, piazza Risorgimento a San Martino di Campagna si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto grazie alla presenza dei professionisti di TOI AHI, DANZA DEL FUOCO. Non un semplice spettacolo, ma una vera e propria esperienza catartica, capace di coinvolgere il pubblico a livello emotivo e sensoriale.

Nella performance il fuoco diventa estensione del corpo dei performer: ogni movimento è studiato, ogni gesto parte di una coreografia che celebra la forza e il potere ancestrale delle fiamme. Al ritmo incalzante della danza, il fuoco disegna nella penombra suggestive fantasie floreali, mentre melodie ipnotiche avvolgono lo spazio e amplificano un’atmosfera sospesa, quasi mistica. Gli spettatori non restano semplici osservatori, ma diventano parte integrante dello spettacolo, coinvolti in un dialogo silenzioso fatto di luce, calore ed emozione.



L’appuntamento è gratuito e la Pro Loco di S. Martino Aps offrirà ai partecipanti una piccola sorpresa. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.