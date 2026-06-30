Blackout a Lignano, E-Distribuzione spiega le cause: “Colpa del caldo eccezionale”

La nota di E-Distribuzione sul blackout a Lignano.

Dopo le proteste di cittadini, operatori economici e l’intervento di Confcommercio per il blackout che ha interessato Lignano nella serata di lunedì 29 giugno, arriva la spiegazione di E-Distribuzione. L’azienda parla di un disservizio accidentale legato alle temperature straordinariamente elevate di questi giorni, che avrebbero messo sotto stress una linea di media tensione al servizio di una parte della località balneare, in particolare della zona di Pineta.

Secondo quanto ricostruito da E-Distribuzione, il caldo eccezionale non ha consentito la normale dispersione del calore dei cavi interrati, sottoponendo i materiali isolanti a condizioni operative particolarmente impegnative. Una situazione che avrebbe causato l’interruzione della fornitura elettrica, non collegata, precisa l’azienda, all’aumento dei consumi.

Il servizio ripristinato in tempi diversi

E-Distribuzione spiega che, grazie alle manovre in telecomando effettuate dal Centro operativo, il servizio è stato ripristinato in circa 10 minuti per la maggior parte della clientela coinvolta. Per la parte restante, invece, è stato necessario l’intervento delle squadre operative arrivate sul posto, con il ritorno alla normalità in circa un’ora e mezza.



L’azienda segnala inoltre un ulteriore disservizio sulla rete di bassa tensione, che ha interessato in modo circoscritto alcune vie di Sabbiadoro. Anche in questo caso il problema è stato risolto da una squadra di tecnici in poco più di un’ora e mezza.

“Interruzioni non legate ai consumi”

Nella nota, E-Distribuzione sottolinea di monitorare costantemente lo stato della rete elettrica e di gestire tempestivamente eventuali situazioni di interruzione della fornitura. L’azienda ribadisce che i disservizi non sarebbero correlati al maggiore assorbimento di energia, ma al persistere di condizioni climatiche definite eccezionali, che stanno interessando non solo l’Italia ma tutta Europa.



Proprio il caldo, secondo la società, può impedire la normale dispersione del calore dei cavi interrati e sottoporre gli isolanti a sollecitazioni particolarmente gravose, aumentando il rischio di interruzioni accidentali.

Investimenti per oltre 7 milioni di euro

E-Distribuzione ricorda anche che Lignano Sabbiadoro è interessata da un piano di investimenti da oltre 7 milioni di euro. Il programma prevede il rinnovamento e il potenziamento di oltre 40 chilometri di rete di media tensione in cavo interrato, la realizzazione di nuove linee per aumentare la ridondanza del sistema e l’adeguamento tecnologico di circa 30 cabine secondarie, dotate di sistemi avanzati di telecontrollo e automazione.

Le attività, spiega l’azienda, sono state in buona parte condotte fino all’avvio della stagione turistica, concentrandosi sulle dorsali che alimentano le aree di Sabbiadoro e Pineta, tra le più centrali per flussi turistici e attività economiche, oltre alle zone a servizio dello stadio, del Luna Park e delle principali aree turistiche. La prima fase dei lavori ha già permesso di intervenire su circa 8 chilometri di rete di media tensione e su diverse cabine.

Attivato il “Piano spiagge”

In vista del picco turistico di luglio e agosto, E-Distribuzione annuncia inoltre di aver attivato, in sinergia con l’amministrazione comunale, il cosiddetto “Piano spiagge”. Si tratta di un presidio aggiuntivo rispetto alla consueta attività di pronto intervento, con squadre di tecnici dedicate dal pomeriggio fino alle 23, tutti i giorni della settimana.

L’obiettivo è garantire una maggiore presenza sul territorio e tempi di intervento più rapidi nei giorni e negli orari di maggiore afflusso turistico. Una risposta che arriva dopo le preoccupazioni sollevate dagli operatori economici, che avevano chiesto chiarimenti sulle cause del blackout e sugli interventi previsti per evitare nuovi disservizi durante la stagione estiva.