Friulia investe in Eurolls e mette a disposizione 4 milioni di euro per accompagnare la nuova fase di sviluppo di una delle realtà industriali più innovative e specializzate del Friuli Venezia Giulia. L’intervento della finanziaria regionale punta a rafforzare la crescita dell’azienda di Attimis, attiva a livello internazionale nella siderurgia e nella produzione di componenti ad alta tecnologia.



Eurolls si è affermata negli anni come un punto di riferimento nella progettazione e produzione di rulli, accessori e componenti destinati all’industria del tubo, del filo e della siderurgia. Una crescita costruita su competenze tecniche, ricerca e sviluppo, collaborazioni con università e centri di ricerca e una forte capacità di realizzare soluzioni personalizzate per mercati industriali complessi.



L’azienda rappresenta uno degli esempi più significativi di “hidden champion” regionale: un’impresa poco conosciuta al grande pubblico, ma riconosciuta dagli operatori del settore per la qualità dei prodotti, la specializzazione e la capacità di competere sui mercati globali.

L’intervento di Friulia

L’operazione deliberata da Friulia ha un valore complessivo di 4 milioni di euro. L’intervento si articola in un investimento da 2 milioni nel capitale sociale e in un prestito obbligazionario convertibile da ulteriori 2 milioni.



L’obiettivo è rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria di Eurolls, sostenendo il consolidamento del posizionamento competitivo dell’azienda sui mercati internazionali e lo sviluppo di competenze strategiche per l’intero sistema industriale regionale.



La vocazione internazionale è uno degli elementi centrali del percorso di Eurolls. Oltre ai sei stabilimenti produttivi in Italia, il gruppo opera attraverso filiali in Brasile, Messico, Cina e Stati Uniti, con una rete di agenti e distributori che consente di servire oltre 5.000 clienti nel mondo. Tra i progetti industriali più rilevanti figura anche la fornitura di rulli per linee di produzione destinate alla realizzazione di tubi in acciaio fino a 28,5 pollici di diametro.

Seganti: “Investire in Eurolls significa investire nella manifattura d’eccellenza”

“Investire in Eurolls significa investire in una delle espressioni più autentiche della manifattura d’eccellenza del Friuli Venezia Giulia”, dichiara Federica Seganti, presidente di Friulia. “Parliamo di un’azienda che ha saputo trasformare conoscenza tecnica, innovazione e capacità imprenditoriale in un vantaggio competitivo riconosciuto a livello globale”.



Secondo Seganti, la forte specializzazione, la presenza internazionale consolidata e la capacità di sviluppare soluzioni ad alto valore aggiunto rendono Eurolls “un esempio concreto di come il saper fare industriale della regione possa affermarsi sui mercati mondiali”.



La presidente di Friulia sottolinea inoltre che l’intervento nasce dalla volontà di accompagnare imprese capaci di generare crescita, valore e competenze strategiche. “Accompagnare imprese come Eurolls in un ulteriore percorso di crescita significa contribuire allo sviluppo del sistema industriale regionale, alla creazione di valore e al rafforzamento di competenze strategiche che rappresentano un patrimonio per tutto il territorio”, conclude.



Con questa operazione Friulia conferma il proprio ruolo di partner finanziario e industriale delle imprese del Friuli Venezia Giulia, sostenendo progetti in grado di favorire sviluppo, occupazione qualificata e crescita sostenibile. Il caso Eurolls conferma anche il peso delle aziende manifatturiere regionali capaci di partire dal territorio e competere ogni giorno sui mercati internazionali.