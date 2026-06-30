Lotto e 10eLotto: doppio colpo fortunato in Friuli, a Cividale e Pasian di Prato

Doppio colpo fortunato in Friuli Venezia Giulia con le ultime estrazioni di Lotto e 10eLotto, che hanno premiato due giocatori nella provincia di Udine per un totale complessivo di quasi 55mila euro. Le vincite, riportate da Agipronews, arrivano da Cividale del Friuli e Pasian di Prato.

Pasian di Prato: quasi 30mila euro con una giocata da 7,50 euro

A Pasian di Prato, è stata registrata una vincita da 29.850 euro al Lotto. Il premio è stato ottenuto grazie a una combinazione particolarmente ricca sulla ruota Nazionale: quaterna, quattro terni e sei ambi, con una giocata dal costo di soli 7,50 euro. La schedina vincente è stata giocata in via Cristoforo Colombo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,1 milioni di euro, per un totale di 624,6 milioni di euro da inizio 2026.

Cividale del Friuli: 25mila euro al 10eLotto

A Cividale del Friuli, il 10eLotto ha premiato un altro giocatore con una vincita da 25mila euro. Il colpo è arrivato grazie a un 7 Doppio Oro, giocato in viale Libertà, una combinazione che ha garantito un premio importante nell’ultima estrazione. L ’ultimo concorso del 10eLotto ha assegnato vincite per circa 11,5 milioni di euro a livello nazionale.

Dall’inizio dell’anno, le somme complessivamente distribuite superano rispettivamente 624,6 milioni per il Lotto e 1,9 miliardi di euro per il 10eLotto.