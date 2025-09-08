Ciclista 21enne travolto a Lignano, preso il pirata della strada

Il ciclista era stato investito stamattina a Lignano.

E’ stato individuato in poche ore il pirata della strada che stamattina aveva investito un ciclista a Lignano per poi darsi alla fuga. L’incidente è avvenuto lungo via Alzaia: il ciclista, un turista 21enne, stava percorrendo la strada che costeggia il canale quando è stato tamponato da un’auto. L’urto è stato così violento da farlo volare in acqua.

L’automobilista si sarebbe fermato, ma, invece di prestare soccorso, avrebbe rimosso la due ruote rimasta impigliata nel paraurti per poi ripartire. A dare l’allarme è stato un passante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Latisana, che hanno recuperato il giovane dal canale. Il personale del 118 lo ha elitrasportato all’ospedale di Udine in condizioni gravi. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. La Polizia locale, grazie alle immagini delle telecamere e alle testimonianze, è riuscita a risalire all’investitore: si tratta di un 63enne del posto.