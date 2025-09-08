Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per martedì 9 settembre

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Martedì 9 settembre, il meteo in Friuli Venezia Giulia sarà influenzato da una saccatura depressionaria che si avvicinerà all’Italia, portando con sé correnti sudoccidentali in quota via via più umide e instabili. La giornata inizierà con un cielo variabile, ma con il passare delle ore la nuvolosità tenderà ad aumentare.

Dal pomeriggio saranno probabili piogge sparse e rovesci temporaleschi, localmente anche intensi. Le temperature oscilleranno tra i 14 e i 17 gradi in pianura con massime fino a 24-27, mentre lungo la costa si registreranno valori compresi tra 17 e 20 gradi nelle minime e 25-27 nelle massime. In quota le temperature si attesteranno attorno ai 16 gradi a 1000 metri e intorno ai 10 gradi a 2000 metri.