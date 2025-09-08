Un ciclista 21enne è stato travolto e scaraventato nel canale a Lignano: l’automobilista è fuggito dopo l’impatto.

Un ciclista di 21 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Udine dopo un drammatico incidente avvenuto questa mattina, lunedì 8 settembre, a Lignano Sabbiadoro, lungo via Alzaia.

Il giovane, secondo le prime informazioni, stava percorrendo la strada che costeggia l’alzaia quando è stato violentemente tamponato da un’auto. L’urto lo ha sbalzato direttamente nelle acque del canale. Invece di fermarsi a prestare soccorso, l’automobilista sarebbe sceso dal veicolo, avrebbe rimosso la bicicletta incastrata nel paraurti e si sarebbe allontanato a tutta velocità, lasciando la vittima ferita.

A dare l’allarme è stato un passante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il ciclista dal canale. Subito dopo, il personale del 118 lo ha trasportato in elicottero all’ospedale di Udine. Le forze dell’ordine e la polizia locale di Lignano sono impegnate nella ricerca dell’auto pirata.