Friuli Doc sbarca a Lignano con la Spring edition

Patto tra Udine e Lignano per la promozione di Friuli Doc. A siglarlo oggi il vice Sindaco udinese Alessandro Venanzi, organizzatore con il Comune della maggiore rassegna enogastronomica della Regione Friuli Venezia Giulia, e Liliana Portello, Assessore alle Attività produttive della più importante località turistica FVG.

Lignano Sabbiadoro sarà vetrina di Friuli DOC, attraverso una speciale anteprima della rinomata manifestazione enogastronomica, in programma per le giornate del 30 e 31 maggio, 1 e 2 giugno, tra piazza del Sole e Viale a Mare, a Pineta.

Un’anteprima speciale.

Il periodo non è scelto a caso: si tratta della prima vera anteprima della stagione estiva, in occasione dell’Ascensione per il pubblico austriaco e tedesco e la Festa della Repubblica in Italia. Un weekend in cui tradizionalmente la città balneare si popola di turisti e i proprietari inaugurano l’inizio del periodo estivo.

Una quarantina gli stand che verranno allestiti in uno dei luoghi più significativi della città, nel cuore del “treno” intorno a Piazza del Sole e viale a Mare, dove poter trovare il meglio della proposta di Friuli Doc: ottimi piatti e degustazioni di vini, prodotti alimentari e artigianali tipici per scoprire il meglio del Friuli.

Friuli Doc varca i confini di Udine e arriva a Lignano.

“Per la prima volta in 30 anni abbiamo pensato di varcare i confini del Comune e organizzare una anteprima della manifestazione nella più frequentata località turistica della regione” spiega il vice Sindaco di Udine Alessandro Venanzi. “L’intento è chiaro: stringere patti e alleanze con i territori che vedono Udine come un punto di riferimento e allo stesso tempo arricchire il panorama dell’offerta turistica. Un effetto moltiplicatore che porta vantaggi per tutti. Friuli Doc è un appuntamento turistico per tutta la Regione, vogliamo sfruttarlo in sinergia con tutti gli interlocutori e le amministrazioni locali che sono pronte per questa sfida”.

“L’idea di organizzare un evento dedicato all’enogastronomia e all’artigianato regionale a Lignano Sabbiadoro è stata accolta con entusiasmo dalla nostra amministrazione comunale” commenta l’Assessore comunale alle attività produttive, Liliana Portello. “In questo modo la proposta turistica e di intrattenimento della località si arricchisce ulteriormente con una celebrazione delle tradizioni culinarie e artigianali del Friuli Venezia Giulia. Un’opportunità unica per coniugare una giornata al mare con l’approccio ai sapori autentici della regione, come i vini pregiati e i piatti tipici, insieme a creazioni artigianali uniche. Un evento del genere sarà sicuramente attrattivo per i turisti, rafforzando il legame con la cultura locale”.

La Spring edition.

A incaricarsi dell’organizzazione dell’evento sarà l’Associazione albergatori e ristoratori “The Farm”, uno degli operatori che intervengono in occasione delle edizioni udinesi. L’associazione si è resa disponibile per organizzare a Lignano Sabbiadoro la prima edizione di “Friuli Doc – Spring edition”, attivando un rapporto di collaborazione tra le due località con l’obiettivo di veicolare, attraverso Lignano, la promozione dell’evento di settembre.

“Friuli Doc” affermatasi nel tempo come la più importante occasione di promozione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e artigianali della Regione Friuli Venezia Giulia, in grado di richiamare a ogni edizione decine di migliaia di visitatori, sbarca quindi anche a Lignano Sabbiadoro con prospettive di sicuro successo.