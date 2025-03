Rischio valanghe, attenzione massima e controlli intensificati

Rischio valanghe a Piancavallo: i carabinieri raccomandano attenzione

Negli ultimi giorni, caratterizzati da sbalzi climatici e particolari eventi atmosferici, quali grandinate e nevicate, i Carabinieri sciatori della stazione di Aviano, in sinergia con i Carabinieri Forestali addetti al servizio meteo-mont di Puos d’Alpago, sono particolarmente impegnati nel controllo e nella prevenzione del rischio valanghe.

In particolare, sono stati intensificati i controlli a carico di sportivi ed escursionisti praticanti sci-alpinismo, ciaspolate, arrampicate e simili, e di tutti gli appassionati di sport di montagna in genere, che frequentano le aree “fuori pista”. Nel corso dei controlli, viene verificato il possesso dei dispositivi ARTVA – PALA e SONDA, la cui mancanza prevede delle sanzioni amministrative pari a euro 50,00 (art. 33 D.Lgs 40/2021). Inoltre, nel comprensorio di Piancavallo, alcuni punti sciabili gestiti dall’ente Promoturismo sono stati interdetti con apposita segnaletica di divieto di accesso, per ragioni di sicurezza.

È importante essere consapevoli che comportamenti negligenti o irregolari, che implicano il rischio di causare distacchi di neve o altre situazioni di pericolo per sé e per gli altri, possono comportare gravi responsabilità anche di carattere penale. Nella mattinata odierna, infine, i Carabinieri del comparto Forestale hanno eseguito rilievi in località Monte Tremol i cui esiti sono stati pubblicati sul sito Meteo-Mont Carabinieri e sono di libera consultazione per tutti.

A tal proposito, i Carabinieri suggeriscono di consultare i bollettini meteo specifici anche in materia di fenomeni valanghivi, di non avventurarsi in escursioni quando le condizioni meteo sono inadeguate e soprattutto di seguire in maniera scrupolosa le indicazioni fornite dagli enti preposti, ponendo attenzione ai gradi di pericolosità valanghe, senza mai sopravvalutare le proprie capacità.