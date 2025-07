Gli eventi del fine settimana in Friuli Venezia Giulia.

Il primo weekend di luglio in Friuli Venezia Giulia si preannuncia ricchissimo di appuntamenti per tutti i gusti: dalle sagre storiche alle feste patronali, passando per eventi musicali, gastronomici e sportivi. Che siate appassionati di birra, gamberi, musica dal vivo o passeggiate tra le montagne, ecco una selezione degli eventi più interessanti da non perdere.

I concerti

Lignano Sabbiadoro – Lazza apre il “Locura Summer Tour 2025”

Un’estate a tutto live per Lazza. Il viaggio del Locura Summer Tour 2025, che fino al 15 agosto lo vedrà protagonista dell’estate musicale italiana, parte proprio da Lignano Sabbiadoro: sabato 5 luglio il rapper salirà sul palco dello Stadio Teghil, inaugurando la stagione dei concerti all’aperto.



Codroipo – ANNA apre il suo tour estivo a Villa Manin

Sabato 5 luglio toccherà a uno dei nomi più caldi della scena rap e trap italiana calcare il palco di Villa Manin: la “vera baddie” del rap italiano, ANNA, debutta con questo attesissimo concerto nel suo VB Summer Tour. Forte di 6 miliardi di stream, 39 dischi di Platino e 4 milioni di copie vendute, arriva in Friuli dopo un tour nei club tutto sold out.



Codroipo – Gianna Nannini live per l’unica data in FVG

Villa Manin sarà anche la cornice del grande ritorno in regione di Gianna Nannini. Domenica 6 luglio, alle 21.30, la rocker italiana sarà protagonista dell’unica tappa friulana del tour europeo Sei nell’anima – Festival European Leg 2025, che la porterà sui palchi di tutta Europa. Atteso un pubblico numeroso anche da fuori regione e dall’estero.

Le Frecce Tricolori.

Domenica 6 luglio, a partire dalle 15.30, lo spettacolo delle Frecce Tricolori tornerà a colorare il cielo sopra il lungomare di Lignano Sabbiadoro, per l’attesissimo appuntamento con il Lignano Air Show 2025.

Come da tradizione, la Pattuglia Acrobatica Nazionale – che proprio a Lignano trascorre i mesi invernali per le prove – offrirà uno show mozzafiato, accompagnata dagli elicotteri dell’Aeronautica Militare, paracadutisti e aerei acrobatici come il Sukhoi SU31, lo Yak-52 Team, il Pitts Special 2B e il CAP 231.

Le sagre e le feste del fine settimana in Friuli.

In provincia di Udine

Buja (UD) – Sant Ramacul

Dal 4 al 12 luglio si celebra il patrono Sant’Ermacora con concerti, dj set, chioschi enogastronomici e il “primo carnevale estivo al mondo”: carri allegorici in notturna e maschere per le vie del paese.



Cercivento (UD) – La Mee Armoniche

Solo sabato 5 luglio, un’intera giornata dedicata alla fisarmonica, con esibizioni di musicisti, comicità e balli popolari. Un evento che celebra la tradizione musicale della Carnia.

Dignano (UD) – 43° Festival della Birra

Dal 4 al 13 luglio, la celebre festa della birra di Dignano torna a scaldare due weekend con musica, cucina e fiumi di birra. Tra le attrazioni principali, grandi orchestre da ballo (Lara Agostini, Giancarlo e i Santamonica), serate rock con Absolute5, Phoenix e The Rockstar Show, e il party anni ’90/2000. Domenica 6 luglio si terrà un raduno di auto americane, vespe e auto d’epoca. Imperdibile l’offerta gastronomica: cucina bavarese, grigliate miste e specialità locali come frico e formaggi tipici.



Flambruzzo (UD) – Sagre dai Emui 2025

Fino al 6 luglio si celebra la prugna selvatica e il Perdòn di Santa Maria del Rosario. Oltre al raduno di auto e moto storiche, sono previste serate danzanti, processioni religiose e specialità tipiche ai chioschi. Il frutto protagonista viene utilizzato per dolci e conserve tradizionali.



Lumignacco di Pavia di Udine (UD) – Fieste dal Paîs

Dal 3 al 7 luglio, Lumignacco si anima con concerti rock, danze country, tornei sportivi e un raduno di Piaggio. In programma anche il battesimo della sella per i più piccoli e stand gastronomici attivi tutto il giorno con porchetta, carne alla brace e piatti della tradizione.



Madrisio di Fagagna (UD) – Fieste Sot dal Morâr

Due fine settimana (fino al 13 luglio) di musica popolare, esibizioni folkloristiche, karaoke e una staffetta rock con band locali. Il tutto accompagnato da vini friulani e piatti come gnocchi, frico e wienerschnitzel.



Malborghetto (UD) – Sagra di Malborghetto

Un weekend (dal 4 al 6 luglio) tra le montagne della Valcanale con concerti, spettacoli teatrali, passeggiate naturalistiche, serate a tema gastronomico (Paella e Toro) e il mercatino agricolo “Agri-Borghetto” con eccellenze locali.



Osoppo (UD) – Festa di Santa Colomba

Il 5 e 6 luglio, due giorni di musica, spettacoli equestri e gastronomia nel parco ex-colonia. In programma anche escursioni, concerti corali e musica dance.



Premariacco (UD) – Festa di Santa Filomena

Dopo 19 anni di assenza, la festa patronale torna con musica dal vivo, tornei, giochi e dirette TV. Dal 4 al 6 luglio, il paese si trasformerà in un centro di festa grazie a tribute band, dj set e tante attività per grandi e piccini.



Somplago di Cavazzo Carnico (UD) – Festa del Pesce

Piccola ma intensa, questa sagra propone un menù marinaro che cambia ogni sera, con piatti come sarde, ravioli di trota, seppie e frico. Musica live, animazione per bambini e visite guidate alla centrale idroelettrica domenicale rendono l’atmosfera unica.



Teor (UD) – 17º Green Volley

Dal 4 al 6 luglio, lo sport è protagonista a Teôr con tornei di green volley su 14 campi, concerti sotto due tendoni, campeggio gratuito e chioschi sempre attivi. Un vero villaggio dello sport e del divertimento.



Valle di Soffumbergo (UD) – Festa del Patrono San Pietro

Solo domenica 6 luglio, festa religiosa e conviviale con camminate naturalistiche, messe, processioni e pranzo all’aperto. Un’occasione per scoprire la natura del Friuli Orientale.



– Valle di Soffumbergo, un escursione tra la Melodia del Bosco e l’Eco della Grotta

In provincia di Pordenone

Aviano (PN) – Sagra di Castello

Dal 2 al 6 luglio, protagonista è la carne di bufala, in tutte le sue declinazioni: goulash, costate, gnocchi al ragù di bufala e molto altro. Oltre alla gastronomia, ci saranno tornei di beach volley, concerti live (tra cui un tributo a John Denver), dimostrazioni casearie, balli e attività per famiglie.



Cimpello di Fiume Veneto (PN) – Festeggiamenti Cimpellesi

Fino al 14 luglio si alternano musica dal vivo, spettacoli di pattinaggio, balli, pesca di beneficenza e cucina friulana con grigliate, birre e specialità locali.

Orcenico Superiore di Zoppola (PN) – Sagra dei Gamberi

Fino al 13 luglio, questa festa è un appuntamento fisso per gli amanti dei sapori di mare e non solo. I gamberi, protagonisti indiscussi, vengono serviti in varie ricette accanto a calamari, tonno e tagliate. Non mancano carne alla griglia e dolci. Musica per tutte le età, serate danzanti, intrattenimento per bambini, teatro e mostre d’arte completano il programma.

Palse di Porcia (PN) – Luglio Palsese

Dal 4 al 16 luglio, concerti e tornei sportivi si alternano con serate tribute (883, AC/DC), raduni cicloturistici e motociclistici. Il cibo? Costa alla brace, pollo, birra e ottimi cocktail.