Concorso per musicisti di strada a Lignano Sabbiadoro.

A Lignano Sabbiadoro un concorso per musicisti di strada. Musicisti di strada è infatti il nome di una rassegna musicale ideata da Tam TamComunication, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, per giovani ed esordienti musicisti con capacità di esibirsi in autonomia in un contesto di strada.

In palio un accordo con un’etichetta discografica per la pubblicazione e distribuzione nelle piattaforme digitali di un brano inedito – autoprodotto dall’artista o dal gruppo – e un premio in denaro che permetterà al vincitore di coltivare la propria passione musicale.

La rassegna è destinata a giovani talenti maggiorenni, liberi da vincoli contrattuali o manageriali che sognano di trasformare la loro passione in un mestiere. É possibile inviare la propria candidatura registrandosi sul sito www.musicistidistrada.it o direttamente sul link: https://www.musicistidistrada.it/gruppo, allegando un video di presentazione.

I primi trenta finalisti avranno la possibilità di esibirsi per le strade del Comune di Lignano Sabbiadoro nei giorni 7, 8 e 9 luglio 2026 dove saranno allestiti totem di Openstage, una startup innovativa che offre servizi per l’intrattenimento urbano.

Sarà il pubblico a votare le loro “esibizioni di strada” e decretare i 10 finalisti che suoneranno nella serata finale, presentata da Emanuela Folliero, di venerdì 10 luglio presso l’Arena Beach di Lignano alla presenza di una giuria di qualità che eleggerà il/la vincitore/vincitrice assoluto/a.