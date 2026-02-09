Doccia fredda e reazione d’orgoglio, ma non basta: Tolmezzo sconfitta dal Chions

9 Febbraio 2026

di Paola Tissile

Si conclude con una sconfitta la partita del Tolmezzo contro il Chions.

Una sconfitta che brucia, ma che lascia anche segnali incoraggianti. Al “Fratelli Ermano” il Tolmezzo Carnia cade 2-1 contro l’APC Chions, al termine di una gara dai due volti: una prima mezz’ora da dimenticare e una ripresa giocata con cuore, intensità e grande generosità, senza però riuscire a completare la rimonta.

L’avvio è una vera doccia fredda per i rossoazzurri. Non sono passati nemmeno tre minuti quando causa incomprensione tra Cristofoli e De Blasi, una palla persa in mezzo al campo spalanca il fronte offensivo agli ospiti: l’azione si sviluppa rapidamente e Pavan, una volta in area, non sbaglia, battendo l’estremo difensore per l’immediato vantaggio del Chions. Il colpo è pesante e il Tolmezzo fatica a ritrovare ordine e certezze. All’8’ arriva anche l’episodio che sembra poter cambiare il volto della gara: Duca interviene da ultimo uomo su Nagostinis e lascia il Chions in inferiorità numerica. Lo schema su punizione di Faleschini sfiora il palo, ma resta solo un’illusione.

Nonostante l’uomo in meno, il Chions gioca con personalità e compattezza, mentre il Tolmezzo non riesce a costruire trame efficaci. Al 27’ Pavan ci riprova con un destro potente ma centrale, Cristofoli si salva con i pugni. Il momento favorevole degli ospiti viene premiato al 31’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Casella, Alcantara irrompe in area e firma il raddoppio. Il Tolmezzo prova a reagire soprattutto sui calci piazzati: al 37’ Faleschini tenta la conclusione a giro, ma il pallone sorvola la traversa.

La scintilla che riaccende partita e pubblico arriva a tre minuti dall’intervallo. De Blasi vince un contrasto e, dai trenta metri, lascia partire un destro potentissimo e velenoso che si infila dove Tosoni non può arrivare. Un gol splendido, che manda le squadre al riposo sul 2-1 e restituisce speranza ai carnici.

Nella ripresa il Tolmezzo rientra con tutt’altro piglio. Dopo appena trenta secondi Cucchiaro mette un pallone invitante in area, la difesa ospite sventa. Al 12’ è Fabris a provarci, ma la conclusione termina larga. I rossoazzurri aumentano ritmo e pressione, dominano dal punto di vista territoriale e costringono il Chions a chiudersi con ordine e sacrificio. Radina cerca nuove energie dalla panchina inserendo Buzzi e Sicco, quindi Leschiutta, poi dà spazio anche ai giovani del vivaio: Bassanello (classe 2007) e Menegatti (2006) fanno il loro esordio, segnali importanti in una gara complicata e combattuta.

Le occasioni non mancano, ma la retroguardia ospite regge e Tosoni si fa trovare sempre attento. Al 20’ l’uno-due tra Cucchiaro e Sabidussi viene neutralizzato dal portiere blucrociato, che blocca a terra. L’ultimo assalto arriva nel recupero: al 92’ Sicco trova lo spiraglio giusto con un rasoterra insidioso, Tosoni si distende in tuffo e salva il Chions dal pareggio.

Finisce così, con il Tolmezzo Carnia sconfitto. In classifica si rimane a 29, il nono posto resiste ma ora lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida, per tornare subito a fare punti e ripartire. Nel derby contro la Pro Fagagna l’obiettivo sarà ritornare a fare punti.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 23^ GIORNATA

TOLMEZZO CARNIA – CHIONS 1-2

Gol: pt 3’ Pavan, 31’ Alcantara, 42’ De Blasi

TOLMEZZO CARNIA: Cristofoli, Cucchiaro, Faleschini G., Fabris (69’ Leschiutta), Nait, Persello, Solari (49’ Buzzi), De Blasi (78’ Bassanello), Nagostinis, Motta (55’ Sicco), Sabidussi (82’ Menegatti). All.: Vincenzo Radina.

CHIONS: Tosoni, Cucchisi, Feruglio, Casella, Duca, Tomasi, Pavan (63’ Mazzon), Coulibaly, Innocente (46’ De Cecco), Alcantara (93’ Dos Santos), Crivaro (91’ Baio). All.: Gabriele Moroso.

ARBITRO: Daniele Mauro di Udine (Milan-Battiston)

NOTE – Espulso: 8’ Duca fallo da ultimo uomo. Ammoniti Nagostinis, Sabidussi, Buzzi, mister Moroso.

