Notati mentre entravano e uscivano con disinvoltura da un’abitazione che non era la loro, dopo averne forzato la porta d’ingresso, due uomini hanno attirato l’attenzione dei residenti di Lignano Sabbiadoro, che hanno segnalato movimenti sospetti alle forze dell’ordine. La chiamata ha fatto scattare un intervento rapido del Nucleo Anti Degrado della Polizia Locale.

Gli agenti, avviate le verifiche e i primi sopralluoghi nella zona, hanno riscontrato elementi compatibili con un’occupazione abusiva in corso. Dopo aver raccolto gli elementi necessari, è scattato l’accesso all’interno dell’immobile, dove i poliziotti locali hanno sorpreso due persone.

Il blitz della Polizia Locale nell’abitazione

Al momento dell’intervento, i due uomini – di nazionalità straniera – si trovavano all’interno dell’appartamento, occupato senza alcun titolo. L’immobile era stato preso di fatto in possesso dopo la forzatura dell’ingresso.

L’area è stata messa in sicurezza e sottoposta a verifica per escludere la presenza di altri occupanti o eventuali criticità strutturali. Successivamente, i due sono stati accompagnati al Comando della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.

Per entrambi è scattato il deferimento in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il reato di invasione di edifici e proprietà altrui. Sarà ora la magistratura a valutare le responsabilità e gli eventuali sviluppi della vicenda.

Il ruolo delle segnalazioni dei cittadini

L’episodio conferma ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel contrasto alle situazioni di degrado e alle occupazioni abusive, soprattutto in una località a forte vocazione turistica come Sabbiadoro.

Soddisfazione per l’esito dell’intervento è stata espressa dall’Amministrazione comunale attraverso l’assessore alla Polizia Locale, Alessio Codromaz, che ha sottolineato il valore del presidio costante del territorio.

“Si conferma l’importanza del costante presidio del territorio e la professionalità degli agenti impegnati quotidianamente nelle attività di controllo e sicurezza urbana – ha dichiarato Codromaz – Ringrazio il Comando e tutto il personale per il lavoro svolto, che testimonia l’attenzione dell’Amministrazione verso la tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini e degli ospiti della località”.