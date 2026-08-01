Cocaina già divisa in dosi nell’appartamento di Udine, arrestati due giovani

Ventotto involucri di cocaina già confezionati per lo spaccio sono stati trovati dalla Polizia di Stato all’interno di un appartamento nella zona tra via Pozzuolo e via Sedegliano, a Udine. Due cittadini pakistani di 28 e 29 anni sono stati arrestati e condotti in carcere.

La perquisizione dopo le segnalazioni dei residenti

L’operazione è stata eseguita nella mattinata di giovedì 30 luglio dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine, impegnati in un servizio mirato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.



Gli accertamenti sono scattati anche in seguito ad alcune segnalazioni arrivate dai residenti del quartiere. Gli investigatori hanno quindi effettuato una perquisizione nell’abitazione occupata dai due uomini, entrambi titolari di protezione internazionale e senza fonti lecite di reddito.

Sequestrati cocaina, denaro e bilancini

Nei locali utilizzati in comune dagli occupanti, gli agenti hanno rinvenuto 28 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 16 grammi, oltre a un grammo di hashish.



Durante la perquisizione sono stati sequestrati anche 250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, alcuni bilancini di precisione, materiale utilizzato per confezionare le dosi e due telefoni cellulari. I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo la convalida del provvedimento, sono rimasti in custodia cautelare nel carcere di Udine.