Giovani cantautori da tutta Italia in Val Pesarina per trovare l’ispirazione

Torna la residenza artistica “Mille anni al mondo, mille ancora” per i giovani cantautori under 35.

La Val Pesarina torna a trasformarsi in un laboratorio di musica, parole e creatività. Dal 18 al 21 giugno 2026 Prato Carnico ospiterà la nuova edizione di “Mille anni al mondo, mille ancora”, la residenza artistica dedicata a cantautrici e cantautori under 35, promossa dall’A.C. CulturArti e dal Comune di Prato Carnico nell’ambito del Festival Frattempi/5 – Il Confine del Tempo.

Per quattro giorni giovani artiste e giovani artisti provenienti da diverse parti d’Italia si confronteranno in un percorso di creazione, sperimentazione e approfondimento musicale, guidati da due figure di riferimento della canzone d’autore: Edoardo De Angelis e Michele Arena.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai talenti emergenti uno spazio di crescita e confronto, lontano dai ritmi consueti della produzione musicale e immerso in un contesto capace di favorire l’ascolto, la scrittura e la ricerca artistica. La Val Pesarina diventa così non solo cornice naturale, ma anche luogo di ispirazione e relazione, dove le esperienze personali e le diverse sensibilità possono incontrarsi e trasformarsi in nuove canzoni.

I partecipanti selezionati per l’edizione 2026

I partecipanti alla residenza sono stati scelti attraverso un bando nazionale rivolto a giovani talenti della scrittura e dell’interpretazione musicale. La commissione di selezione, presieduta da Edoardo De Angelis e composta da Paola Selva e Michele Arena, ha individuato per l’edizione 2026 sette artiste e artisti.

A prendere parte al percorso saranno Andrea Astolfi, da Firenze, Anna Cainero, da Udine, Miacaracarolina, nome artistico di Carolina Lidia Facchi, da Varese, Andrea Giavitto, da Udine, Lorenzo Manzotti, da Firenze, Glicine, nome artistico di Aurora Pensa, da Lecco, ed Eli Škaler, proveniente da Slovenia e Repubblica Ceca.

Una selezione che mette insieme provenienze, percorsi e linguaggi differenti, confermando la vocazione della residenza come spazio aperto alla contaminazione e alla pluralità delle voci. Durante i giorni di lavoro, i partecipanti saranno chiamati a mettere in gioco non solo le proprie competenze musicali, ma anche la capacità di ascoltare, condividere idee e costruire insieme nuove forme espressive.

Scrittura, voce e composizione al centro del percorso

Nel corso della residenza, le cantautrici e i cantautori saranno coinvolti in un programma intensivo dedicato alla scrittura originale, alla ricerca poetica, alla voce, alla composizione e al confronto diretto con i tutor artistici. Il lavoro si svilupperà attraverso momenti di approfondimento individuale e collettivo, con l’obiettivo di accompagnare ogni partecipante nella valorizzazione della propria identità artistica.

La presenza di Edoardo De Angelis e Michele Arena offrirà ai giovani artisti l’occasione di confrontarsi con esperienze consolidate nel campo della canzone d’autore, in un dialogo capace di unire tecnica, sensibilità e visione. La residenza non sarà quindi soltanto un momento formativo, ma anche un’esperienza di condivisione, in cui la musica diventa strumento per costruire relazioni e nuove collaborazioni creative.

Il titolo stesso, “Mille anni al mondo, mille ancora”, richiama l’idea di un tempo lungo, da abitare attraverso la memoria, la parola e la canzone. Un tema che si inserisce nel percorso del Festival Frattempi/5, dedicato quest’anno a “Il Confine del Tempo”, e che trova nella scrittura musicale una delle sue forme più immediate e profonde.

Il concerto finale all’Auditorium Comunale

La residenza si concluderà domenica 21 giugno alle 20.30 con un concerto aperto al pubblico all’Auditorium Comunale di Prato Carnico. Durante la serata, gli artisti presenteranno sia un brano originale tratto dal proprio repertorio sia le canzoni nate durante i giorni di lavoro in Val Pesarina.

Il concerto sarà il momento conclusivo e pubblico di un percorso vissuto in forma laboratoriale, offrendo agli spettatori la possibilità di ascoltare in anteprima i risultati della residenza e di scoprire nuove voci della canzone d’autore contemporanea.

L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti. La prenotazione è consigliata attraverso il link tinyurl.com/milleanni.

Un progetto nel Festival Frattempi/5

“Mille anni al mondo, mille ancora” fa parte del programma del Festival Frattempi/5 – Il Confine del Tempo, progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso l’Avviso pubblico “Creatività” e sostenuto dalla Fondazione Friuli.

Con questa nuova edizione, Prato Carnico e la Val Pesarina confermano il loro ruolo di luoghi capaci di accogliere percorsi culturali originali, mettendo in relazione territorio, giovani generazioni e linguaggi artistici contemporanei. Una residenza che guarda alla musica come esperienza di comunità, crescita e ricerca, portando in Carnia nuove energie creative e nuove storie da ascoltare.