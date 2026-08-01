L’incidente a Moggio Udinese.

Tragico incidente nella tarda mattinata di sabato 1° agosto lungo la strada statale 13 Pontebbana, nel territorio comunale di Moggio Udinese. Un uomo di 41 anni, residente a Bordano, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile mentre si trovava fuori dal proprio veicolo, fermo probabilmente a causa di un guasto.

Travolto dopo essere sceso dalla vettura

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, il 41enne avrebbe accostato il proprio mezzo a bordo strada dopo aver riscontrato un problema meccanico. Una volta sceso dall’abitacolo, sarebbe stato travolto da un’altra automobile che stava percorrendo la statale.

L’impatto è stato particolarmente violento e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima si trovava in compagnia di un amico, rimasto sotto choc dopo aver assistito all’incidente.

Inutili i tentativi di soccorso

La centrale operativa della Sores Fvg ha inviato sul posto due ambulanze e l’elisoccorso. Nonostante il rapido intervento degli operatori sanitari del 118, il personale medico ha potuto soltanto constatare il decesso del 41enne.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata e dei veicoli coinvolti.I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione la successione degli eventi e ad accertare le cause dell’investimento.