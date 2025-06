L’impegno della polizia per garantire la sicurezza a Lignano in occasione della Pentecoste.

Anche quest’anno l’impegno della polizia per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico alla Pentecoste a Lignano Sabbiadoro è stato notevole. Circa 100 gli operatori di polizia complessivamente impegnati nelle giornate del weekend.

Infinita la lista di interventi per lo più legati a fenomeni di abuso di bevande alcoliche che infatti hanno generato decine di interventi del soccorso sanitario per lo più per intossicazioni più o meno gravi alcoliche.

Probabilmente sempre a causa di eccessi alcolici il caso più grave di una ragazza austriaca salita per fare foto su un lucernario di plastica che ha ceduto e l’ha fatta franare al piano di sotto fortunatamente con lesioni serie ma tali da non metterla in pericolo di vita. Un cittadino italiano denunciato per oltraggio a P.U. e sanzionato per manifesta ubriachezza.

Un cittadino austriaco denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di declinare le proprie generalità. Due cittadini denunciati per sospetta rapina.

Oltre 1.000 gli operatori di polizia impegnati nel week end anche per i servizi connessi allo svolgimento dei referendum, al concerto di Cremonini a Lignano Sabbiadoro ed al passaggio anche in questa provincia della competizione ciclistica “SuperGiroDolomiti” 2025.