Trasportava sei migranti, tra cui due minori: arrestato un passeur

Trasportava sei migranti: arrestato passeur.

Nella tarda serata di sabato 1° giugno, un cittadino ucraino di 49 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. L’uomo, fermato nei pressi di via Flavia, a Trieste, stava trasportando sei cittadini turchi di etnia curda, tra cui due minorenni, a bordo di un’autovettura con targa austriaca.

Il veicolo è stato notato dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Muggia, in collaborazione con le Volanti di Trieste, mentre i passeggeri si allontanavano frettolosamente. Il conducente ha tentato la fuga alla vista della Polizia, ma è stato rapidamente bloccato e arrestato. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto alla Casa Circondariale di Trieste su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I sei migranti sono stati denunciati per ingresso irregolare nel territorio nazionale. Le indagini sono ancora in corso per chiarire l’intera dinamica dell’evento e individuare eventuali complici nell’ambito di una più ampia rete di traffico migratorio. L’operazione si inserisce nelle attività di potenziamento dei controlli nella zona di confine di Muggia e nella periferia triestina.