Giro d’Italia a Fiume Veneto: “Un successo anche ambientale”

Il Giro d’Italia a Fiume Veneto: raccolti da Ambiente Servizi 1.385 chili di rifiuti, oltre 25mila le persone presenti all’evento.

Oltre 25mila persone hanno invaso Fiume Veneto nel weekend del 23-25 maggio per la partenza della 15ª tappa del Giro d’Italia, ma il bilancio non è positivo solo per l’affluenza: l’evento, come sottolinea l’amministrazione comunale, si è distinto anche per l’efficienza nella gestione ambientale.

Ambiente Servizi spa, responsabile del servizio di igiene urbana sul territorio comunale, ha raccolto 1.385 kg di rifiuti durante le giornate dell’evento, garantendo ordine e pulizia fin dalla Notte Rosa del venerdì. I contenitori per la raccolta differenziata sono stati svuotati regolarmente, e gli operatori ecologici hanno lavorato con tempestività per ripristinare la normalità già poche ore dopo la partenza della tappa Fiume Veneto–Asiago.

“Il Giro non è stato solo una festa sportiva, ma anche una prova superata in termini di sostenibilità – ha commentato l’assessore alle Politiche ambientali Sara Pezzutti –. Il lavoro sinergico tra amministrazione e Ambiente Servizi dimostra quanto sia importante investire nella cura dell’ambiente, anche in occasione di grandi eventi”.