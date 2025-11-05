Il cane abbandonato in terrazza a Lusevera.

Un cagnolino malnutrito, sporco e costretto a vivere tra rifiuti ed escrementi su un terrazzo. È la scena che i carabinieri della Stazione di Pradielis si sono trovati davanti nei giorni scorsi a Lusevera, dopo le segnalazioni di alcuni residenti preoccupati per il continuo abbaiare dell’animale e per il cattivo odore che proveniva da un’abitazione.

Il cane, un meticcio di circa otto anni di nome Cocki, era lasciato senza riparo, in condizioni igieniche gravemente compromesse. I militari, allertati e impegnati in un servizio di controllo legato anche alla tutela ambientale, sono intervenuti insieme al personale dell’Azienda Sanitaria, tra cui un veterinario, che ha visitato l’animale e disposto il sequestro.

Cocki è stato trasferito in una struttura convenzionata dove ora è al sicuro e accudito. Il proprietario, uno straniero già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per abbandono di animali.

Negli ultimi mesi, oltre alla denuncia a piede libero di cui sopra, i carabinieri della locale Stazione hanno portato a termine altri due interventi di polizia giudiziaria, a carattere ambiente, nel cui ambito hanno sequestrato due piccole discariche abusive e denunciato un uomo.