Storie, musica e natura: Giuseppe Festa protagonista a Pagnacco

Giuseppe Festa protagonista tra musica e parole.

Due appuntamenti dedicati al racconto, alla musica e al rapporto con la natura attendono il pubblico di Pagnacco insieme a Giuseppe Festa, scrittore e musicista noto per i suoi romanzi e per gli spettacoli che intrecciano parole e canzoni.

Giovedì 6 novembre alle 19.30, nell’agriturismo Baite sot lis stelis, è in programma la serata dal titolo “C’è una locanda, un’allegra locanda – Storie e canzoni con Giuseppe Festa”. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Agriturismo Pividori, propone una cena conviviale accompagnata da letture e brani eseguiti dal vivo. Per partecipare è richiesta la prenotazione via WhatsApp al 349 2815457.

Il giorno successivo, venerdì 7 novembre, Festa incontrerà gli studenti dell’Istituto comprensivo Pagnacco-Martignacco nell’Auditorium Parrocchiale. Al centro dell’incontro ci sarà “Il passaggio dell’orso”, uno dei suoi romanzi più conosciuti, che offrirà ai ragazzi delle classi quinte delle primarie e delle prime delle secondarie l’occasione di dialogare direttamente con l’autore.