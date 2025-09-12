Dopo la frana, torna il bus per Villanova delle Grotte: nuovo percorso e orari rivisti

Sarà ripristinato il bus per Villanova delle Grotte.

Dopo giorni di sospensione dovuti allo smottamento che ha reso impraticabile la strada di accesso dalla S.R. 646, Villanova delle Grotte tornerà ad essere raggiungibile con i mezzi pubblici. A partire da martedì 16 settembre sarà infatti ripristinato il servizio di trasporto pubblico locale, grazie a un itinerario alternativo che comporterà alcuni anticipi e ritardi sugli orari attuali, dovuti ai maggiori tempi di percorrenza.

A darne notizia è stata l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Cristina Amirante, che ha sottolineato come la soluzione sia frutto di un lavoro di squadra tra Regione, Comune di Lusevera e Tpl Fvg. “Era indispensabile dare risposte rapide ai residenti – ha spiegato –. Con questa soluzione Villanova delle Grotte torna ad avere un collegamento stabile e funzionale. Continueremo a monitorare il servizio per apportare eventuali correttivi in tempi brevi”.

Per informare i cittadini, Tpl Fvg ha predisposto un piano di comunicazione capillare, che sarà diffuso subito con il supporto del Comune. La strada colpita dallo smottamento resterà chiusa per almeno un mese, secondo le valutazioni tecniche attuali. La Regione, insieme alla Protezione civile, segue costantemente l’evolversi della situazione per garantire un ripristino in sicurezza.

Soddisfatto il sindaco di Lusevera, Mauro Pinosa, che ha valutato accettabili le modifiche agli orari e ha ringraziato Regione, Direzione Trasporti e Tpl Fvg per aver trovato in tempi stretti una soluzione non facile, dimostrando attenzione verso le aree più marginali e disagiate del Friuli Venezia Giulia.