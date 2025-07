Addio a Giovanni Sirica, presidente e co-fondatore dell’ASD Magnano

Giovanni Sirica aveva 56 anni.

Lutto nel calcio friulano per la scomparsa di Giovanni Sirica, 56 anni, presidente e co-fondatore dell’ASD Magnano, si è spento mercoledì 16 luglio dopo una lunga malattia. In tanti, tra amici, familiari e giovani calciatori, ricordano un uomo che ha fatto della dedizione agli altri e dell’amore per lo sport la sua missione quotidiana.

Originario della Campania, Sirica si era trasferito in Friuli una quindicina d’anni fa, trovando lavoro nel settore nautico e costruendo una nuova vita accanto alla moglie Filomena e ai figli Francesco Pio e Piercarmelo. Ma il suo cuore non ha mai smesso di battere per il calcio – e per i ragazzi.

Nel 2017, insieme al fratello Carmelo e al cugino Rosario Mancusi, ha dato vita a un sogno condiviso: fondare una società sportiva in grado di educare e accogliere le nuove generazioni, non solo come atleti, ma come persone. È nata così l’ASD Magnano, una realtà partita dal nulla e oggi punto di riferimento per oltre 150 giovani.

La crescita della società – che oggi include squadre in tutte le categorie, dagli esordienti fino agli allievi – è stata il frutto di un lavoro silenzioso ma instancabile, portato avanti con spirito di comunità. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità di Magnano e il movimento calcistico dilettantistico. Centinaia i messaggi di vicinanza alla famiglia, molti scritti da giovani che con lui hanno condiviso il campo, un consiglio, un sorriso. I funerali di Giovanni Sirica si terranno sabato 19 luglio alle ore 11 nel duomo di Tarcento. Il rosario sarà recitato la sera precedente, venerdì 18, alle 20.