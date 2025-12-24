Snaidero, revocato lo sciopero in attesa dell’incontro in Regione

Revocato lo sciopero alla Snaidero.

Sciopero revocato alla Snaidero di Majano, dopo l’avvio del confronto con l’azienda sul futuro del reparto verniciatura. Le rappresentanze sindacali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno deciso di sospendere le giornate di astensione dal lavoro del 29, 30 e 31 dicembre.

La decisione è arrivata al termine dell’incontro svoltosi nel pomeriggio di oggi, 23 dicembre 2025, durante il quale azienda e parti sindacali hanno aperto un dialogo formale sulla gestione del reparto verniciatura. Al centro della crisi, infatti, la comunicazione della società di voler esternalizzare il reparto, decisione che vede come conseguenza l’esubero di 28 lavoratori.

Le parti hanno condiviso che eventuali decisioni saranno assunte solo dopo un successivo incontro in Regione (che ha convocato un tavolo congiunto per il 9 gennaio) e a seguito di un confronto approfondito tra Snaidero e le rappresentanze dei lavoratori. Nonostante la revoca dello sciopero, rimane aperto lo stato di agitazione, in attesa degli sviluppi del tavolo di confronto.