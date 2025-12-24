L’incendio a Codroipo.

Momenti di apprensione a Codroipo nella mattinata di oggi, 24 dicembre 2025, per un incendio che ha coinvolto un furgone parcheggiato in via Monte Nero, a ridosso di un’abitazione e del relativo contatore del gas. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 8.30, quando diverse segnalazioni hanno raggiunto la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Udine. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Codroipo, supportata da un’autopompa e un’autobotte del distaccamento di San Vito al Tagliamento.

All’arrivo dei soccorritori, il mezzo era completamente avvolto dalle fiamme, che stavano lambendo il contatore e le tubazioni del gas esterne allo stabile. I Vigili del fuoco, operando con autorespiratori, hanno attaccato l’incendio su due fronti: da un lato per raffreddare e mettere in sicurezza l’impianto del gas, dall’altro per domare le fiamme che avvolgevano il furgone.

L’incendio è stato rapidamente estinto. Le cause sono in fase di accertamento. Successivamente i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo distrutto e dell’intera area interessata. Nessuna persona è rimasta coinvolta e i fumi della combustione non hanno raggiunto l’abitazione. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e, a scopo precauzionale vista la vicinanza delle case, personale sanitario.