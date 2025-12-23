Crisi Snaidero, la Regione convoca il tavolo con azienda e sindacati

La Regione convoca un tavolo per la crisi della Snaidero.

La Regione convocherà per venerdì 9 gennaio un tavolo congiunto con la direzione aziendale di Snaidero Rino spa e le organizzazioni sindacali per affrontare la crisi che interessa lo storico gruppo manifatturiero e le ricadute occupazionali annunciate.

Lo hanno reso noto oggi l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen e l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini a seguito della richiesta avanzata dalle rappresentanze dei lavoratori dopo l’incontro del 17 dicembre con la direzione aziendale.

Al centro del confronto, la decisione comunicata dall’azienda di procedere alla chiusura del reparto verniciatura, con l’esternalizzazione delle lavorazioni e la conseguente dichiarazione di 27 esuberi, scelta che – secondo i sindacati – non rientrerebbe nel piano di ristrutturazione in essere e che

interviene mentre l’impresa sta usufruendo di un contratto di solidarietà. Una comunicazione che ha portato i sindacati a dichiarare lo sciopero di quattro giorni.

“L’Amministrazione regionale – hanno affermato Rosolen e Bini – ritiene indispensabile un confronto trasparente e responsabile tra tutte le parti coinvolte. L’obiettivo è fare piena chiarezza sulle scelte annunciate e verificare ogni possibile percorso utile alla tutela dei lavoratori e dell’occupazione”.