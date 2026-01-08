Morto a 15 anni sul campo di calcetto: i risultati dell’autopsia

Il ragazzo è morto durante una partita di calcetto con gli amici.

Sarebbe stata un’aritmia maligna, e non un trauma da gioco dovuto ad uno scontro sul campo avvenuto pochi istanti prima, la causa del decesso di Paul Nana Ampong, il ragazzo di 15 anni morto dopo un malore durante la partita di calcetto con amici in un campetto di Pordenone, la vigilia di Natale. Lo riferisce l’ANSA.

L’autopsia è eseguita oggi pomeriggio dal medico legale Antonello Cirnelli alla presenza del cardiologo Paolo Ius e dei consulenti del medico dello sport di 39 anni iscritto nel registro degli indagati. Nei prossimi giorni, i professionisti effettueranno ulteriori accertamenti specialistici per stabilire se l’aritmia potesse essere individuata dai controlli medici effettuati negli ultimi tre anni, necessari per l’idoneità sportiva del giovane, e quindi potenzialmente prevenuta, o se si sia trattato di una tragica fatalità.