Omicidio Tulissi, fissata la data per la nuova udienza in Cassazione

Il 22 maggio L’udienza in Cassazione sull’omicidio Tulissi.

È stata fissata al 22 maggio la data dell’udienza in Cassazione per l’esame del ricorso presentato dai legali di Paolo Calligaris, con cui si chiede l’annullamento della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d’Assise d’Appello di Venezia. La decisione impugnata aveva confermato la pena di sedici anni di reclusione inflitta dal tribunale di Udine per l’omicidio della compagna Tatiana Tulissi.

Secondo quanto riferito dalla difesa, l’obiettivo dell’udienza sarà quello di ottenere l’annullamento della condanna senza rinvio. L’avvocato Rino Battocletti, che assiste Calligaris, ha spiegato che la richiesta verrà sostenuta con fermezza nel corso del giudizio di legittimità. Il procedimento riguarda l’uccisione di Tatiana Tulissi, avvenuta a Manzano la sera dell’11 novembre 2008, quando la donna venne colpita da tre colpi di pistola.

L’udienza del 22 maggio rappresenterà il terzo passaggio in Cassazione contro la sentenza dell’appello ter e segnerà il settimo grado di giudizio complessivo dall’inizio della vicenda processuale. La Corte d’Assise d’Appello di Venezia aveva ribadito un anno fa la responsabilità dell’imprenditore friulano, confermando la condanna stabilita nel 2019 dal giudice per l’udienza preliminare di Udine.



● Omicidio Tulissi, la lettera di Paolo Calligaris: “Anche io vorrei fosse fatta giustizia”