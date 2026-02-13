L’anziano è stato fermato dalla polizia Ha percorso circa 5 chilometri contromano sulla A28.

Ha percorso per diversi chilometri l’autostrada A28 contromano, a velocità sostenuta e in piena notte, mettendo in grave pericolo decine di automobilisti. Protagonista della vicenda, avvenuta lo scorso 27 gennaio, è un uomo anziano che, in evidente stato confusionale, è stato fermato solo grazie all’intervento della Polizia Stradale che ha evitato conseguenze ben più gravi.

Tutto ha avuto inizio poco prima delle 23, quando una pattuglia autostradale, impegnata in un controllo presso la barriera di Portogruaro, ha notato nella carreggiata opposta un’auto di colore scuro procedere in direzione contraria al senso di marcia. Resisi immediatamente conto della gravità della situazione, gli agenti hanno allertato la sala operativa di Udine e la sala radio della Autostrade Alto Adriatico, attivando il coordinamento con il Centro Operativo, che ha seguito in tempo reale il veicolo attraverso le telecamere di videosorveglianza.

L’auto, che non aveva imboccato né lo svincolo di uscita di Portogruaro né l’area di servizio di Gruaro Ovest, continuava a procedere contromano a una velocità di circa 90 km/h, fortunatamente evitando l’impatto grazie alle manovre degli altri automobilisti. I tentativi di attirare l’attenzione del conducente affiancandolo sulla carreggiata parallela, con lampeggianti e sirene attive, si sono rivelati inutili.

L’intervento della polizia.

Per prevenire ulteriori pericoli, la pattuglia ha quindi raggiunto la carreggiata Sud tramite lo svincolo di Sesto al Reghena, predisponendo un rallentamento del traffico. Vista l’imminente sopraggiungere del veicolo contromano, l’auto di servizio è stata posizionata di traverso tra le corsie, con tutti i dispositivi luminosi e acustici in funzione e gli agenti muniti di giubbotti ad alta visibilità.

Quando l’autovettura è giunta sul posto, ha rallentato ma non si è fermata. A quel punto, in una manovra tanto rischiosa quanto decisiva, il capopattuglia ha aperto la portiera lato guida del veicolo in corsa, è salito a bordo e ne ha preso il controllo, riuscendo a fermarlo senza collisioni né danni. Nel frattempo, il collega segnalava il pericolo ai veicoli sopraggiungenti, consentendo il blocco del traffico in sicurezza.

Alla guida si trovava un uomo anziano di 82 anni, visibilmente confuso e disorientato. L’uomo ha riferito agli agenti di dover rientrare presso la propria abitazione a Latisana, mostrando evidenti difficoltà cognitive.

Dopo averlo assistito e accompagnato fuori dall’autostrada, gli agenti hanno garantito il suo rientro in sicurezza nel comune di residenza. Per il conducente sono scattate le pesanti sanzioni previste dal Codice della Strada: una multa da 2.000 a 8.000 euro, la revoca della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.