Scritte neonaziste in Carnia: “Oltraggio alle vittime del maggio ’44”

Scritte neonaziste in una galleria a Forni di Sotto.

Simboli che richiamano il nazifascismo e scritte che definiscono il 25 aprile come un giorno di “lutto nazionale“: sono i graffiti comparsi sui muri di una galleria nel comune di Forni di Sotto, dove ignoti hanno imbrattato il cemento con messaggi di matrice neonazista.

Sulla vicenda è intervenuto con durezza Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG, esprimendo una condanna senza appello: “Esprimiamo ferma condanna per le odiose scritte di stampo neo-nazista apparse sui muri di una galleria nel comune di Forni di Sotto. Questi fatti non vanno sottovalutati, soprattutto in luoghi della Carnia che hanno conosciuto la ferocia della repressione nazi-fascista. Sono un oltraggio alle vittime del maggio del 1944. Dobbiamo imparare dalla Storia, e condannare sempre quel “male assoluto” che fu il nazifascismo. Dobbiamo vigilare che nessuno osi cambiare la Storia“.