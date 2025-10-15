Tragico schianto tra auto e scooter: morto un uomo di 52 anni

Incidente mortale a Mariano del Friuli.

Un tragico incidente stradale ha stroncato questa mattina la vita di un uomo di 52 anni a Mariano del Friuli, lungo la strada che conduce al centro del paese. Secondo quanto ricostruito, poco dopo le 10, per cause in corso di accertamento, uno scooter diretto verso Gradisca è stato violentemente travolto da una Opel proveniente in senso opposto, verso il centro abitato.

L’impatto e il soccorso

L’urto è stato violentissimo: il conducente dello scooter, residente a Villesse, è deceduto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, la Croce Verde Goriziana e l’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La strada che collega Gradisca e Udine è rimasta a lungo rallentata, mentre le forze dell’ordine effettuavano i rilievi e regolavano il traffico per consentire le operazioni di soccorso.