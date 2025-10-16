Marco Ferrara aveva 51 anni.

E’ Marco Ferrara, 51 anni, docente di educazione fisica e allenatore di pallavolo, la vittima del tragico incidente accaduto ieri lungo l’ex Strada Regionale 305 a Mariano del Friuli, all’altezza della farmacia e dell’ex Motorsport.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 10: Ferrara, residente a Villesse, stava percorrendo la strada in direzione Gradisca quando si è scontrato con una Opel con a bordo due cittadini bengalesi, residenti a Trieste. L’impatto è stato talmente violento da sbalzare a terra il docente, mentre l’auto si è fermata al centro della carreggiata.

Subito dopo l’incidente, alcune persone accorse sul posto hanno tentato di prestare i primi soccorsi. In breve tempo sono intervenuti un’ambulanza della Croce Verde Goriziana, l’elisoccorso e i carabinieri della stazione di Mariano del Friuli. Nonostante i tentativi disperati dell’equipe medica del 118, per Marco non c’è stato nulla da fare.

Dinamica ancora al vaglio

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, l’auto avrebbe svoltato a sinistra per entrare nel piazzale dell’ex Motorsport, dove è attivo un Autobar, senza accorgersi dello scooter che arrivava dalla direzione opposta. Una manovra repentina, senza segni evidenti di frenata sull’asfalto, che non avrebbe lasciato scampo al motociclista. Resta da accertare anche la velocità dei veicoli coinvolti. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la strada è rimasta chiusa per diverse ore.

Un’intera comunità sotto shock

La notizia si è diffusa rapidamente a Villesse, dove Ferrara era molto conosciuto e benvoluto. Insegnava educazione fisica nella scuola media di Mariano del Friuli e nella scuola media di Pieris. Appassionato di sport e in particolare di pallavolo, Ferrara era anche un apprezzato allenatore: aveva guidato negli anni scorsi diverse squadre giovanili, in particolare quelle del Centro Coselli di Trieste, con cui aveva ottenuto anche la promozione in Serie C. Lascia la moglie Cristina e un figlio piccolo. La sua scomparsa improvvisa ha scosso profondamente non solo l’ambiente scolastico e sportivo, ma l’intera comunità.