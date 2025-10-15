Autorevolezza scientifica: tra i migliori studiosi al mondo, 60 sono dell’UniUd

Nel top 2% dei migliori studiosi al mondo ce ne sono 60 dell’UniUd.

Sono 60, quattro in più del 2024, gli studiosi dell’Università di Udine che rientrano fra il 2% di scienziati più citati al mondo, circa 200mila, cioè con maggiore impatto nella produttività scientifica. È quanto emerge dall’indagine annuale “World’s 2% Top Scientists” elaborata dall’Università di Stanford e realizzata in collaborazione con la casa editrice Elsevier (Ranking Stanford-Elsevier). Complessivamente gli studiosi considerati dalla ricerca sono circa 9 milioni.

L’analisi fornisce due graduatorie: una prende in esame l’intera carriera dello studioso, l’altra l’impatto nell’ultimo anno accademico (aggiornato all’agosto 2024). L’Ateneo friulano è presente con 50 docenti nella prima e 42 nella seconda, mentre quelli presenti in entrambe le classifiche sono 32.

L’indagine considera 22 aree scientifiche e 174 sottocategorie. La classifica è il risultato di uno studio bibliometrico che utilizza tecniche matematiche e statistiche per analizzare quantità, qualità e diffusione delle pubblicazioni scientifiche. I dati vengono ricavati da Scopus, uno dei più vasti e aggiornati archivi digitali al mondo di articoli scientifici e citazioni.