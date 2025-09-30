La magia dei mattoncini, il mondo dei Lego sbarca al Città Fiera

30 Settembre 2025

di Giacomo Attuente

Torna la grande mostra dei Lego al Città Fiera.

Città Fiera si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’autunno: sabato 4 e domenica 5 ottobre, il centro commerciale di Martignacco ospiterà una nuova edizione della mostra dedicata ai celebri mattoncini LEGO, organizzata in collaborazione con APS FVG Brick Team, associazione regionale di appassionati LEGO.

L’evento, a ingresso gratuito, si svolgerà al primo piano del centro commerciale su una superficie di oltre 500 mq interamente allestita con opere, diorami e costruzioni realizzate dai migliori builder provenienti dall’Italia, dall’Austria e dalla Croazia. Un’occasione unica per appassionati di tutte le età per immergersi nel colorato e affascinante mondo LEGO.

ORARI MOSTRA

Sabato 4 ottobre: dalle 14.00 alle 19.00
Domenica 5 ottobre: dalle 10.00 alle 18.00

Novità 2025: laboratori gratuiti IdeaBRICK

Tra le novità di questa edizione, i laboratori creativi IdeaBRICK, dedicati ai più giovani e incentrati sul connubio tra gioco, arte e tecnologia:

  • Sabato 4 ottobre, dalle 15.00 alle 19.00, sarà presente MIK¥®, la prima ritrattista manga italiana, che guiderà i bambini in speciali laboratori di disegno: ogni partecipante potrà realizzare un ritratto in stile “brick”, ispirato ai celebri mattoncini.
    • Durata laboratorio: 45 minuti
    • Età consigliata: 6-11 anni
  • Sabato 4 e domenica 5 ottobre, dalle 15.00 alle 18.00, LUDOTECH APS proporrà invece laboratori tecnologici dove i bambini potranno costruire modellini LEGO® dotati di intelligenza programmabile (non telecomandati, ma programmati da computer).
    • Durata laboratorio: 1 ora
    • Età consigliata: 7-12 anni

Torna il concorso “La FabBRICKa delle Idee”

Anche quest’anno torna il concorso “La FabBRICKa delle Idee”, pensato per i giovani costruttori LEGO® delle fasce 6-9 anni e 10-13 anni. I partecipanti potranno esporre in mostra le loro creazioni originali, costruite esclusivamente con la propria fantasia (non saranno ammessi set non ufficiali).

I lavori saranno valutati in base all’originalità e premiati nella giornata di domenica. Saranno assegnati sei premi complessivi, tre per ogni categoria.

TEMI:
