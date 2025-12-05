Eventi, mostra dei presepi e mercatini: il Città Fiera si illumina per il Natale

Gli eventi di Natale al Città Fiera.

Città Fiera è pronta ad accogliere il pubblico con un ricco calendario di eventi gratuiti che trasformeranno il centro in un grande villaggio di Natale. Cuore della manifestazione sarà, anche quest’anno, il Villaggio di Babbo Natale in Piazza Show Rondò, dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale e vivere la magia delle luci e dei colori natalizi. All’interno del Villaggio si terranno numerosi laboratori gratuiti dedicati alla cucina, al disegno con Miky Ritratti Manga ai workshop creativi per realizzare decorazioni natalizie insieme al Gospel Center.

Il 12 dicembre spazio al teatro con “La Famiglia di Babbo Natale”, spettacolo itinerante firmato Anà-Thema Teatro, un percorso tra fantasia e meraviglia in cui accompagnati da una guida si scoprirà un nuovo personaggio del magico mondo natalizio: Zia Nevicata, l’Elfo Pasticcione, Claus la Stellina, Zio Biscottone, Cugino Sprint e Nonno Ghiacciolo, per un’esperienza coinvolgente adatta a grandi e piccini.

Non mancheranno gli appuntamenti musicali: in Piazza Show Rondò tornano i concerti Gospel con la Filarmonica L. Mattiussi di Artegna e la sua Christmas Band (13 e 20 dicembre), il coro Spiritual Ensemble (14 dicembre) e l’ensemble Colori & Musica (21 dicembre).

Dalla mostra dei presepi ai mercatini.

Al primo piano del centro, come da tradizione, sarà visitabile la Mostra 100 Presepi, che resterà aperta fino a fine gennaio 2026. Un’esposizione che raccoglie oltre cento opere realizzate da scuole, associazioni e visitatori, ognuna capace di interpretare la Natività in modo originale. Dal 2020 la mostra prevede un concorso con iscrizione libera e gratuita e tanti premi. Su richiesta vengono proposte visite guidate.



Sabato 20 dicembre dalle ore 15.00 in piazza Show Rondò, degustazione gratuita di “Pandoro e Cioccolato”, a cura di Academia del Gusto. Fino al 24 dicembre tornano infine i Mercatini di Natale, con prodotti artigianali di qualità e idee regalo uniche realizzate dagli artigiani locali.



Tra musica, creatività e tradizione, Città Fiera si prepara a regalare a tutti un Natale ricco di emozioni e meraviglia.