Caldo e sole in Friuli Venezia Giulia: le previsioni di giovedì 25 giugno

Sarà una giornata dal sapore pienamente estivo quella di giovedì 25 giugno in Friuli Venezia Giulia. Le previsioni indicano infatti condizioni di tempo stabile su gran parte della regione, con cielo sereno o poco nuvoloso e soltanto qualche velatura possibile nelle prime ore del mattino.

Il protagonista sarà soprattutto il caldo, con temperature massime che in pianura potranno raggiungere i 33-35 gradi, mentre lungo la costa i valori si manterranno tra i 31 e i 34 gradi. Le minime saranno comprese tra 21 e 23 gradi in pianura e tra 23 e 25 gradi sulla costa, confermando una fase caratterizzata da clima afoso e temperature elevate anche nelle ore serali.

Venti di brezza e Bora al mattino sulla costa

I venti saranno in prevalenza a regime di brezza. Sulla costa, nelle prime ore della giornata, soffierà vento da nordest, che tenderà a persistere più a lungo soprattutto a Trieste e sul Carso. Nel corso della giornata, comunque, il tempo resterà in gran parte stabile, con condizioni favorevoli anche nelle località balneari.

In montagna possibili temporali nel pomeriggio

Qualche maggiore variabilità potrà interessare la zona montana nelle ore pomeridiane, dove non si esclude la formazione di qualche rovescio o temporale sparso. La probabilità, tuttavia, sarà più bassa rispetto ai giorni precedenti, con fenomeni localizzati e non diffusi.