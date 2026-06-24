Il cammino dell’Udinese nella nuova stagione prende forma. La Lega Serie A ha pubblicato la programmazione delle prime cinque giornate della Serie A Enilive 2026/2027 e, insieme, anche il calendario dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa.
Per i bianconeri l’esordio in campionato sarà davanti al proprio pubblico, con la sfida contro il Como in programma sabato 22 agosto alle 18.30. Una partenza casalinga che anticiperà la prima trasferta stagionale, fissata una settimana più tardi contro il Monza.
Le prime cinque giornate dell’Udinese
La prima gara ufficiale di campionato vedrà dunque l’Udinese affrontare il Como sabato 22 agosto alle 18.30. Il secondo turno porterà invece i friulani in trasferta sul campo del Monza, sabato 29 agosto sempre alle 18.30.
Dopo la sosta, i bianconeri torneranno in campo lunedì 7 settembre alle 20.45 per la sfida interna contro la Lazio, trasmessa. Un altro posticipo serale attenderà poi la squadra friulana nella quarta giornata, quando lunedì 14 settembre alle 20.45 farà visita all’Inter. La quinta giornata vedrà infine l’Udinese nuovamente in casa contro il Cagliari, sabato 19 settembre alle 15.
Prima la Coppa Italia: c’è il Padova
Prima dell’inizio del campionato, però, l’Udinese sarà impegnata anche in Coppa Italia Frecciarossa. I bianconeri affronteranno il Padova nei trentaduesimi di finale sabato 15 agosto alle 18.30. La partita sarà trasmessa in chiaro su Italia 1.
Un appuntamento che aprirà ufficialmente la stagione dell’Udinese, chiamata a partire con il piede giusto prima dell’esordio in Serie A.