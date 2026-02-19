Il peggioramento annunciato è entrato nel vivo. In Friuli Venezia Giulia la perturbazione atlantica sta intensificando i suoi effetti, con piogge in progressivo aumento soprattutto tra alta pianura e fascia montana, nevicate diffuse sui rilievi e Scirocco sostenuto lungo la costa. La situazione, al momento, resta sotto controllo sul fronte dell’acqua alta a Grado.

Piogge più intense su alta pianura e Prealpi

Dalla mezzanotte si sono registrati accumuli contenuti sulla costa e sulla bassa pianura, tra 0 e 5 millimetri, mentre sull’alta pianura si sono raggiunti 5-10 millimetri e fino a 20 millimetri sulle Prealpi Giulie.



Con il passare delle ore le precipitazioni si stanno intensificando e nel pomeriggio sono attesi fenomeni intensi sulla zona montana, abbondanti in pianura e più moderati sulla costa. I dati aggiornati alla tarda mattinata indicano cumulate significative in diverse stazioni dell’area pedemontana e prealpina, con valori che in alcune località hanno già superato i 25-30 millimetri nelle ultime ore.

Neve diffusa sui rilievi, quota variabile

La neve sta interessando tutta la zona montana, con quota già attorno ai 300 metri al mattino. Sulle Prealpi Carniche si registrano 10-15 centimetri di neve fresca, mentre altrove gli accumuli variano tra 0 e 10 centimetri.



Nel pomeriggio la quota neve è prevista in rialzo fino a circa 1000 metri sulla fascia prealpina più esposta verso la pianura, restando però più bassa – anche fino a fondovalle – sulle altre aree montane. In serata, sulle Prealpi, è atteso un nuovo calo fino a 600-800 metri.

Scirocco sostenuto e mare sotto osservazione

Il vento sta rinforzando sia in quota sia lungo la costa. Tra i valori massimi registrati in mattinata spiccano raffiche fino a 86 km/h in montagna e oltre 50 km/h in diverse stazioni costiere e del Carso.



Sul fronte mare, il picco di marea della mattinata a Grado ha raggiunto i 117 centimetri senza provocare criticità, con il livello successivamente in diminuzione.



La Sala Operativa Regionale non ha segnalato episodi di acqua alta lungo il perimetro costiero nella mattinata, mentre resta alta l’attenzione in vista della serata, quando sono possibili nuove mareggiate tra Lignano e Grado.