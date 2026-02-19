Incidente a Udine, scontro tra due auto: una finisce nel fossato

L’incidente questa mattina a Udine.

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Udine. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 11 e 30 lungo viale Palmanova, all’altezza dell’incrocio con via Lavariano.

Per cause ancora in fase di accertamento, due automobili si sono scontrate all’altezza dell’intersezione. Nell’impatto, uno dei veicoli è finito in un fossato a bordo strada.

Nonostante la dinamica, gli occupanti delle vetture sono riusciti a uscire autonomamente dagli abitacoli prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti e valutato le loro condizioni.

Presenti anche i Vigili del fuoco del comando provinciale di Udine, che hanno collaborato nelle operazioni di soccorso e provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi incidentati, evitando ulteriori rischi per la circolazione.