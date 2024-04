La situazione maltempo in Friuli Venezia Giulia.

Nel pomeriggio si sono verificate precipitazioni anche temporalesche su gran parte della regione, accompagnate da vento da nord sostenuto in pianura con raffiche prossime ai 100 km/h su bassa pianura e costa. L’attuale ingresso della Bora sulla costa porterà ad un miglioramento dopo il tramonto.

Nel corso dell’evento sono pervenute alla Sala Operativa Regionale tre segnalazioni relative a cadute alberi, una a Tarcento, una a Morsano al Tagliamento e una a Travesio. Inoltre a Resiutta è stato segnalato un blackout elettrico causato da un fulmine che ha colpito una cabina Enel con 1200 utenze senza energia elettrica. Si segnalano danneggiamenti ad un palo della luce nel comune di Pocenia, in località Torsa.

Si sono verificati alcuni eventi con grandine di piccole dimensioni sulle Prealpi Carniche e Giulie nel Cividalese e nell’Isontino.

Le previsioni per le prossime ore.

In serata le precipitazioni cesseranno e il vento sarà moderato in pianura, sostenuto sulla costa ma comunque in calo rispetto al tardo pomeriggio.

Dati meteo

Precipitazioni

Valori massimi di pioggia cumulati registrati in corso di evento:

Vento.

Valori massimi di vento registrati in corso di evento: