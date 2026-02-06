Il meteo del fine settimana in Friuli Venezia Giulia: piogge sabato, domenica più variabile

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da condizioni meteo instabili, con una giornata di sabato grigia e piovosa e una domenica più variabile, soprattutto sulle zone montane interne. L’inizio della prossima settimana riporterà cieli coperti e nuove precipitazioni, con neve a quote medio-basse.

Sabato 7 febbraio: cielo coperto e piogge sparse

La giornata di sabato si aprirà con cielo in prevalenza coperto su tutta la regione. Sono previste piogge sparse, in genere deboli o moderate, più probabili e localmente un po’ più abbondanti verso la costa, mentre risulteranno meno frequenti sulle zone montane più interne. In montagna la quota neve si manterrà oltre i 1000-1200 metri. Le temperature resteranno su valori tipicamente invernali ma senza eccessi, con massime comprese tra 9 e 12 °C in pianura e lungo la costa.

Domenica 8 febbraio: variabilità e qualche nebbia notturna

Domenica il tempo mostrerà segnali di miglioramento. Dalla costa alle Prealpi il cielo sarà variabile, con possibili foschie o banchi di nebbia nelle ore notturne e al primo mattino. Sulle zone montane più interne e in quota il cielo sarà invece in prevalenza poco nuvoloso. Le temperature minime scenderanno fino a 0-4 °C in pianura, mentre le massime raggiungeranno nuovamente i 10-12 °C, rendendo il clima più gradevole nelle ore centrali della giornata.

Lunedì 9 e martedì 10 febbraio: il maltempo con pioggia e neve a quote medio-basse

Lunedì inizierà con nuvolosità variabile, ma nel corso della giornata il cielo diventerà prevalentemente coperto. Saranno possibili deboli piogge e, dalla sera, deboli nevicate oltre gli 800 metri circa. Sulla costa potrà soffiare vento moderato da nord-est. Martedì il tempo resterà instabile, con cielo coperto e piogge sparse intermittenti, deboli o moderate. La neve scenderà a quote più basse, attestandosi oltre i 600-800 metri, mentre sulle zone orientali le precipitazioni potranno risultare localmente più abbondanti. Le temperature subiranno una lieve flessione, con massime comprese tra 8 e 11 °C.