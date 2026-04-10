Meteo in Friuli: weekend stabile e soleggiato, poi torna la pioggia

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia si apre all’insegna della stabilità e del bel tempo, con cieli in prevalenza sereni e temperature gradevoli. Dopo una fase iniziale leggermente variabile, il sole sarà protagonista tra sabato e domenica, mentre un peggioramento è atteso all’inizio della nuova settimana, accompagnato dal ritorno della Bora.

Sabato tra variabilità e ampie schiarite

La giornata di sabato 11 aprile inizierà con un cielo variabile, soprattutto nelle prime ore del mattino. Con il passare delle ore è previsto un miglioramento, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione.



Sulla costa, in particolare tra il settore orientale e il Carso, al mattino soffierà il Borino, destinato poi a lasciare spazio ai venti di brezza nel corso della giornata. Le temperature risulteranno miti: in pianura minime tra 7 e 10 gradi e massime fino a 22 gradi, mentre sulla costa i valori saranno leggermente più contenuti, con massime tra 15 e 18 gradi.

Domenica soleggiata e stabile su tutta la regione

Domenica 12 aprile sarà caratterizzata da condizioni ancora più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l’intero arco della giornata. Anche in questo caso sulla costa potrà soffiare Borino al mattino, seguito da brezze nel pomeriggio.



Le temperature subiranno un lieve aumento nei valori massimi, soprattutto in pianura dove si potranno raggiungere i 23 gradi.

Da lunedì cambia tutto: tornano piogge e Bora

Il tempo è destinato a cambiare già da lunedì 13 aprile, quando il cielo diventerà variabile o nuvoloso con la possibilità di deboli piogge, in particolare sulle zone interne della Carnia. Il peggioramento sarà più evidente martedì 14 aprile, con cielo nuvoloso e piogge sparse anche su pianura e costa. La Bora soffierà con maggiore intensità, con raffiche che potranno raggiungere gli 80 chilometri orari, soprattutto al mattino.