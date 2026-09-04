Inciampa, cade e si frattura la caviglia: 65enne soccorsa sul Monte Lussari

Una donna di 65 anni, residente nel Milanese, è rimasta ferita nel pomeriggio di oggi sul Monte Lussari, a Tarvisio, dopo essere inciampata su un breve pendio erboso. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze della stazione a monte della cabinovia.

La richiesta di soccorso è scattata tra le 15 e le 16.30, quando il Nue112 è stato allertato da un soccorritore del Soccorso alpino che si trovava nei pressi del luogo dell’infortunio.

I soccorsi sul Monte Lussari

La stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino è intervenuta insieme alla Guardia di Finanza e all’ambulanza, tutte attivate dalla Sores. I tecnici del Soccorso alpino hanno raggiunto la zona utilizzando gli impianti di risalita.

La donna, che nell’infortunio ha riportato la frattura di una caviglia, è stata soccorsa e sottoposta alla stabilizzazione dell’arto. Successivamente è stata imbarellata e trasportata a valle. Una volta raggiunta la zona a valle, la 65enne è stata affidata all’ambulanza, che l’ha accompagnata verso l’ospedale di Tolmezzo per le cure del caso.