Le previsioni meteo per il fine settimana in Friuli Venezia Giulia

27 Marzo 2026

di Giacomo Attuente

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da condizioni nel complesso stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature gradevoli durante il giorno. Non mancheranno però escursioni termiche marcate, con possibili gelate notturne in pianura e ventilazione da nord-est sulla fascia orientale.

Sabato 28 marzo: cielo sereno e gelate al mattino

La giornata di sabato si presenterà con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nella prima parte della giornata soffierà ancora vento moderato da nord in quota sulla zona montana e da nord-est sul Carso e a Trieste. Le temperature minime potranno scendere fino a valori prossimi allo zero in pianura, dove non si escludono locali gelate nelle ore notturne e al primo mattino. Nel corso della giornata il clima sarà invece più mite, con massime comprese tra 15 e 18 °C.

Domenica 29 marzo: variabilità ma senza fenomeni rilevanti

Domenica il tempo sarà più variabile, con alternanza di nubi e schiarite su gran parte della regione. Continuerà a soffiare vento moderato da nord in quota e da nord-est sulla fascia orientale e costiera. Le temperature si manterranno su valori simili a quelli di sabato, con massime fino a 18 °C in pianura e clima gradevole nelle ore centrali della giornata.

Lunedì 30 marzo: più nubi e possibili piogge in serata

Lunedì il cielo sarà da variabile a nuvoloso, con una previsione ancora incerta. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare e in serata non si escludono deboli piogge sparse. Le temperature subiranno un lieve calo, con massime comprese tra 12 e 14 °C.

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