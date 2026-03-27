Le previsioni meteo per il fine settimana in Friuli Venezia Giulia

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da condizioni nel complesso stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature gradevoli durante il giorno. Non mancheranno però escursioni termiche marcate, con possibili gelate notturne in pianura e ventilazione da nord-est sulla fascia orientale.

Sabato 28 marzo: cielo sereno e gelate al mattino

La giornata di sabato si presenterà con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nella prima parte della giornata soffierà ancora vento moderato da nord in quota sulla zona montana e da nord-est sul Carso e a Trieste. Le temperature minime potranno scendere fino a valori prossimi allo zero in pianura, dove non si escludono locali gelate nelle ore notturne e al primo mattino. Nel corso della giornata il clima sarà invece più mite, con massime comprese tra 15 e 18 °C.

Domenica 29 marzo: variabilità ma senza fenomeni rilevanti

Domenica il tempo sarà più variabile, con alternanza di nubi e schiarite su gran parte della regione. Continuerà a soffiare vento moderato da nord in quota e da nord-est sulla fascia orientale e costiera. Le temperature si manterranno su valori simili a quelli di sabato, con massime fino a 18 °C in pianura e clima gradevole nelle ore centrali della giornata.

Lunedì 30 marzo: più nubi e possibili piogge in serata

Lunedì il cielo sarà da variabile a nuvoloso, con una previsione ancora incerta. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare e in serata non si escludono deboli piogge sparse. Le temperature subiranno un lieve calo, con massime comprese tra 12 e 14 °C.