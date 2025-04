Il meteo in Friuli per Pasquetta.

Il lunedì di Pasquetta si preannuncia nel complesso favorevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto in Friuli Venezia Giulia: secondo le previsioni meteo, le condizioni meteorologiche saranno in prevalenza variabili ma generalmente gradevoli.

Sulla costa il cielo sarà in gran parte poco nuvoloso, con ampie schiarite che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno miti, con valori minimi attorno ai 12-14°C e massime che potranno raggiungere i 17-19°C, il tutto accompagnato da venti di brezza leggera che renderanno il clima piacevolmente ventilato.

Nella pianura friulana, la giornata inizierà con qualche banco di nuvolosità variabile, ma anche qui non mancheranno momenti soleggiati. Le temperature oscilleranno tra i 9 e i 12°C al mattino e saliranno fino ai 21-23°C nel pomeriggio, regalando un’atmosfera ideale per le classiche gite pasquali fuori porta.

Sulle Prealpi e nelle aree montane interne, si segnala una maggiore presenza di nuvolosità, specie durante le ore centrali della giornata, ma senza particolari fenomeni significativi. Lo zero termico si attesterà attorno ai 2900 metri, con temperature di circa 6°C a 2000 metri e 12°C a quota 1000 metri.