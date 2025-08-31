Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 1 settembre

Il meteo in Friuli.

Il meteo per la giornata di domani in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche nel serene ma variabili, con tendenza a qualche nuvola in più verso la tarda serata.

Situazione generale

Sulla costa il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso, regalando qualche ora di sole soprattutto nella prima parte della giornata. Le pianure e l’area del Tarvisiano vedranno invece un cielo variabile, alternando schiarite e annuvolamenti. Nelle zone montuose, in particolare su Prealpi e Carnia, il tempo sarà più instabile, con cielo da variabile a nuvoloso.

Temperature

Le temperature saranno tipiche di inizio settembre, con valori minimi compresi tra 14 e 17 gradi in pianura e tra 17 e 20 gradi lungo la costa. Le massime si attesteranno sui 25-27 gradi in pianura e 23-25 gradi sulla fascia costiera. In montagna, la colonnina di mercurio segnalerà valori medi attorno ai 16 gradi a quota 1000 metri e 11 gradi a 2000 metri.

Venti e tendenza

I venti saranno deboli su tutto il territorio regionale. Nel corso della giornata, però, si assisterà a un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche, a partire dalla tarda serata, quando è atteso l’arrivo di nuvolosità più compatta, preludio di un possibile cambiamento più marcato nei giorni successivi.

L’evoluzione diurna sarà così articolata: